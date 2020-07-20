شكرا لقرائتكم خبر عن تليجراف: عقار "سينايرجين" بالاستنشاق يخفض مضاعفات مرضى فيروس كورونا 79% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة "التليجراف "أن سينايرجين Synairgen ، أن دواءها ساعد على تقليل خطر الإصابة بمضاعفات شديدة في مرضى فيروس كورونا COVID-19 في المستشفى، وفقا لبيانات من تجربة على أكثر من 100 شخص في المملكة المتحدة.



عقار سينايرجين بالاستشناق يخفض مضاعفات كورونا

أظهرت التجربة، التي استخدمت الإنترفيرون بيتا، أن المرضى الذين تم إعطاؤهم تركيبة سينايرجين" Synairgen "، لديهم خطر أقل بنسبة 79 %، للإصابة بمضاعفات شديد مقارنة مع الدواء الوهمي.

وقالت الشركة، إن المرضى الذين تلقوا الدواء، من المرجح أن يتعافوا من فيروس كورونا COVID-19 أكثر من ضعف أولئك الذين يستخدمون الدواء الوهمي.

وأضافت الصحيفة، أن الانترفيرون بيتا"Interferon beta "، هو بروتين موجود بشكل طبيعي، ينظم استجابات الجسم المضادة للفيروسات، تشير النتائج الأولية للتجربة السريرية إلى أن العلاج الجديد لفيروس كورونا Covid-19 ، يقلل بشكل كبير من عدد المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية مكثفة، وفقًا لشركة المملكة المتحدة التي طورته.

Advertisements



يخفض مضاعفات كورونا

تم العثور على دواء سينايرجين " ،"Synairgen لمنع فيروس كورونا -19 التاجي، من أن يصبح أكثر حدة في حوالي 79 % من الحالات.

يستخدم العلاج بروتينًا يسمى انترفيرون بيتا" interferon beta " ، الذي ينتجه الجسم عندما يصاب بعدوى فيروسية، يتم استنشاق البروتين مباشرة في رئتي المرضى المصابين بفيروس كورونا، وذلك باستخدام البخاخات، على أمل أن يحفز الاستجابة المناعية.



يحتوى على بروتين انترفريون بيتا

تشير النتائج الأولية إلى أن العلاج قلل من احتمالات إصابة مرضى Covid-19 في المستشفى بأمراض شديدة، مثل الحاجة إلى أجهزة التنفس الصناعى بنسبة 79%، لمرضى فيروس كورونا.

وقال ريتشارد مارسدن، الرئيس التنفيذي لشركةسينايرجين Synairgen نحن سعداء جميعًا بنتائج التجربة التي تم الإعلان عنها اليوم، لأن الدواء أيضا، استطاع أن يخفض ضيق التنفس بشكل ملحوظ لدى المرضى.