التخطيط للمستقبل ومقومات الشخصية الناجحة

الشخصية الناجحة تتَّسم بعدة صفات ومقوّمات، بحيث تمكِّنها هذه الصفات من القدرة على التخطيط للمستقبل، واستغلال التحديات وتحويلها إلى خبرات مُكتسبة وقوية وتجارب يُمكن الرجوع إليها لحلِّ العديد من الأمور المختلفة. وبخصوص هذا الجانب، بَيَّنَ المرشد الاجتماعي أحمد الخالدي، عددًا من مقوِّمات الشخصية الناجحة، وهي كالتالي:

- القدرة على مواجهة التحديات وتحويلها إلى أمور إيجابية يستطيع من خلالها مواجهتها بكل اقتدار.

- الهدوء والتفكير الصحي والقدرة على التحكُّم في شتى المواقف المختلفة.

- التسامح الذي يقرِّب الإنسان إلى الله، ومقاومة المشاعر السلبية التي قد تؤدِّي به إلى الإصابة بالأمراض النفسية والعضوية.

- العطاء من خلال المشاركة في الأعمال التطوعية والخيرية المختلفة، والتي تساهم في الحصول على الحب والتَّقرب إلى الناس.

- الوعي الذاتي والتعاون مع زملائه داخل العمل وخارجه، أو مع أفراد مجتمعه.

- العزيمة والإصرار والمثابرة وتحمُّل المسئولية، بجانب الاستفادة من الفرص التي تؤدي للوصول إلى النجاح.

- تحمُّل المخاطر، والاستعداد الدائم للتخلي عن كل شيء في سبيل الوصول إلى النجاح.

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- الاستعداد للعمل وبذل الجهد، مع ضرورة التركيز على أداء المهام بكفاءة عالية.

- الاعتراف بالخطأ عند اقترافه، والتعلُّم من الأخطاء، وعدم الاستسلام عند الوقوع في الفشل، ومحاولة التعديل بدلاً من جلد الذات.

- التفاؤل بالنجاح دائمًا؛ لأن ذلك يسهم في تحقيق نتائج إيجابية في كل الأوقات.

- الثقة بالنفس، من خلال القدرة على حل المشكلات التي تواجهه بمرونة، وأن يكون قادرًا على التفاعل مع الآخرين بسهولة وسلاسة.

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