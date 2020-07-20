أخطاء تقعين فيها أثناء الرضاعة الصناعية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 يوليو 2020 04:42 مساءً - لأسباب خاصة وفي أضيق الحدود يمكن اللجوء للرضاعة الصناعية، أي عدم رضاعة المولود من حليب الأم الطبيعي، ورغم ذلك فلا يمكن أن تكون فترة الرضاعة الصناعية مجردة من العواطف بل يجب أن تكون شاملة للجانب العاطفي للمولود لكي ينمو ويكبر، ولذلك فيجب أن تتعرفي على بعض الأخطاء التي ترتكبها الأمهات أثناء الرضاعة الصناعية حيثما أشار لذلك الدكتور محمد القاضي، إختصاصي طب الأطفال وحديثي الولادة كالآتي. كيف يمكن أن تنجح الرضاعة الصناعية؟ يجب أن تحتضن الأم طفلها وتشعره بحبها وحنانها، فيلامس جلدها، ويسمع نبضات قلبها وكأنه يرضع من صدرها.

يجب أن تتأكد الأم من درجة حرارة الحليب الصناعي ومدى ملائمة درجة حرارته لمعدة المولود لكي لا يصاب بالقيء.

يجب أن توفري له الجو الهاديء والمريح مثله مثل الرضاعة الطبيعية.

ويجب أن تتأكدي أن طفلك لا يعاني من مشاكل تؤدي لعدم قدرته على مص حلمة الرضعة الصناعية مثل قروح الفم ووجود فطريات على اللسان وتجويف الفم الداخلي. شروط تقديم الرضعة الصناعية للمولود يجب أن تقدم الرضعة الصناعية للمولود خلال ساعة من تحضيرها.

يجب عدم ترك الزجاجة معرضة للذباب والحشرات المحيطة، ومراعاة تغطيتها جيداَ لكي لا يصاب المولود بالأمراض بسبب العدوى.

ويجب ألا تضع الام أ يعطور منفرة حين تضم الصغير لصدرها وهو يرضع لكي لا يرفض الرضاعة الصناعية أو الطبيعية.

يجب أن تتأكد الأم أن طفلها يحصل على كفايته من الرضاعة الصناعية حين ينمو بشكل صحيح من خلال متابعة وزنه وطوله بالنسبة لعمره وحسب الجداول التي ترفقها عيادات رعاية الطفولة مع نشرات التوعية أثناء تلقي التطعيمات. أخطاء أثناء إعداد الرضعة الصناعية للرضيع Advertisements عدم وضع الحليب في قعر القننية ثم إضافة الماء، ولكن يجب القيامب العكس.

عدم رج قنينة الرضاعة الصناعية من الأعلى للأسفل أو من الأسفل للاعلى.

يتم رج الرضعة الصناعية " الببرونة" بشكل دائري وليس بالطريقة السابقة.

ويجب أن تمسك الأم القنينة بحيث تكون مفرغة من الهواء فالملاحظ أن الأمهات يضعن القنينة تكون الحلمة غير ممتلئة بالحليب وبالتالي فهي تعطي فرصة لدخول الهواء، فيبلعه الرضيع مما يسبب المغص.

وبعض الأمهات يضعن في قنينة الرضاعة بعض الأعشاب المغلية بدلاً من الحليب وفي ذلك خداع للطفل مما يسبب بنقص وزنه وهزاله.

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