أسئلة وأجوبة عن عيد الأضحى للأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 يوليو 2020 04:42 مساءً - أطفالنا لا يأتون إلى هذه الدنيا متعلمين، فهم يكتسبون المعلومات بأنفسهم، وفي بعض المواقف يفضلون تلقينها على مسامعهم، لتعلق في أذهانهم عندما يقولها الأبوان، خصوصاً عادات وتقاليد عيد الأضحى التي لا تتغير مهما تغير الزمان، إلا بعض العادات التي تحددت بسبب انتشار فايروس كورونا كوفيد 19.





السؤال: ما هو الركن الخامس من أركان الإسلام؟

الجواب: الحج.



السؤال: في أي شهر من السنة يؤدي الناس فريضة الحج؟

الجواب: شهر ذي الحجة.



السؤال: ماذا يسمى اليوم التاسع من ذي الحجة الذي يقف فيه الحجاج على جبل عرفة؟

الجواب: يوم عرفة.



السؤال: متى عيد الأضحى؟

الجواب: الجمعة في 31 يوليو



السؤال: ماذا نفعل قبل الذهاب إلى صلاة العيد؟

الجواب: نغتسل، ونلبس أجمل الثياب، ونتطيب، ونأكل التمر.



السؤال: متى يصلي الناس صلاة العيد؟

الجواب: في صباح العاشر من ذي الحجة.



لماذا أصبحت صلاة العيد في البيت هذا العام؟

بسبب انتشار فايروس كورونا كوفيد 19



السؤال: متى يكون وقت صلاة العيد؟

الجواب: بعد شروق الشمس بثلث ساعة، ويمتد إلى ما قبل صلاة الظهر بثلث ساعة.



السؤال: كم ركعة صلاة عيد الأضحى؟

الجواب: ركعتان.



السؤال: كم أيام عيد الأضحى؟

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الجواب: 4 أيام.



السؤال: متى يشتري الناس أضحية عيد الأضحى؟

الجواب: بعد صلاة العيد.



السؤال: ما هي اللحوم التي نضحي بها في عيد الأضحى؟

الجواب: الإبل والبقر أو الغنم.



السؤال: على من يتم توزيع أضحية العيد؟

الجواب: على الفقراء، والأقارب والجيران، ثم يأكل ما تبقى منها أصحاب الأضحية.



السؤال: ماذا يفعل المسلمون بعد صلاة العيد؟

الجواب: يتبادلون التهاني.



كيف ستتبادلون التهاني بسبب انتشار فايروس كورونا؟

الجواب: برسائل الواتس، وإلقاء التحية بوجود مسافة بيننا وبين الشخص

السؤال: كيف يهنئ الناس بعضهم في العيد؟

الجواب: يقولون عيد مبارك.



السؤال: من العادات الجميلة في عيد الأضحى.

الجواب: توزيع العيديات.