شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو أنسب وقت لقياس مستوى السكر بالدم؟.. استشاري يوضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح استشاري الغدد الصماء والسكري الدكتور ناصر الجهني، الوقت المناسب لقياس مستوى السكر بالدم. وأضاف في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” أنه يفضل قياس مستوى السكر بعد تناول الطعام بساعتين من بداية الأكل، مع ضرورة تقليل السكريات والتمر.

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