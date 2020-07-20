إليكِ طريقة تحضير سندويشات الكفتة والجبن السهلة واللذيذة

سندويشات الكفتة والجبن .. وصفة سهلة وسريعة من وصفات الساندويشات السهلة المميزة واللذيذة جداً، يمكنك إعدادها في مطبخك بوقت قصير وبأبسط الطرق، جربيها اليوم وتمتعي بالطعم مع عائلتك

وقت الطهى

20 دقيقة

يكفي لـ 4 أشخاص

المقادير

- لحم بقر مفروم : نصف كيلو

- بقسماط : ثلاث أرباع الكوب (الكعك المطحون)

- حبق ناشف : ملعقة صغيرة

- مردقوش : ملعقة صغيرة (مجفف)

- الثوم : فصّان (مهروس)

- بقدونس : 2 ملعقة كبيرة (طازج ومفروم)

- جبن البارميزان : 2 ملعقة كبيرة (مبشور)

- البيض : 1 حبة (مفقوس)

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- الخبز الإفرنجي : 4 أرغفة

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- ملح : حسب الرغبة

- الصلصة : 400 غراماً (عبوة / صلصة المكرونة الجاهزة)

- جبن موزاريلا : 100 غراماً (مبشور)

طريقة التحضير

يُسخّن الفرن على حرارة 175 درجة مئويّة.

يُضاف اللحم إلى وعاء، مع البقسماط، والحبق، والمردقوش، والثوم، والبقدونس، وجبن الـ"بارميزان"، والبيض. تُخلط المكوّنات يدويًّا، وتُشكّل على هيئة 12 كرة، وتوزّع على صينيّة الفرن.

تُدخل الصينيّة إلى الفرن الساخن، وتُطهى من ربع الساعة إلى ثلثها، مع ملاحظة نضوج اللحم التامّ بعد انقضاء الوقت المحدّد.

أثناء طهي اللحم؛ يتمّ التخلص من لبّ الخبز الإفرنجي، الذي تدهن شطيرتا كلّ رغيف منه بزيت الزيتون بوساطة فرشاة، فينثر الملح عليهما. تُحمّص شطائر الخبز في الفرن لخمس دقائق.

تُسخّن صلصة المعكرونة في مقلاة، على حرارة متوسّطة. ثمّ، تنقل كرات اللحم بعد نضجها إلى مقلاة الصلصة، فتوزّع (مع الصلصة) على الخبز المحمّص، يعلوها الجبن.

يحمّص الخبز مجدّدًا في الفرن الساخن لدقيقتين أو ثلاث منها، حتّى ذوبان الجبن

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