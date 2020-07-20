هذه طريقة التعامل مع الزوج الفوضوي تعرفي عليها

التعامل مع الزوج الفوضوي أمر صعب خاصة بالنسبة للزوجة التي تهتم بأدق التفاصيل. لكن لن تكون مهمتك صعبة في حال صبّقت هذه النصائح التي ستفيدك في التعامل مع الزوج الفوضوي:

ما العمل؟

قبل أن تشعري بالغضب بسبب ما يُظهره زوجك من عدم انتظام وقلّة ترتيب، خذي نفساً عميقاً وفكّري بصفاته الأخرى الجيدة. لا شكّ في أنها كثيرة وأنها دفعتك إلى أخذ قرار الارتباط به. وهكذا فإنّك ستشعرين بالرضى وستعودين إلى قواعد هدوئك سالمة.

أسلوبه

لكي تتمكني من تقبّل طبع زوجك الفوضوي ولكي لا يزعجك هذا الأمر كثيراً، إتبعي منطق التفكير التالي: هو لا يشبهني، هذا هو الأسلوب الخاص الذي يعتمده في الحياة،... ولا تسعي مطلقاً إلى تغيير السلوك. فأنت لا تحبين أيضاً أن يُقال إن طريقة الآخر في القيام بالأمور أفضل من طريقتك. أليس كذلك؟

ضعي برنامجك

في حال أردت أن تتعاملي مع طبيعة زوجك الفوضوية بطريقة حكيمة، ليس عليك سوى أن تحدّدي هدفك وهو بلا شكّ أن تعيشي وإياه في مكان مريح بالنسبة إلى كلّ منكما ويسوده الاحترام المتبادل. إذاً، راقبي طريقة تصرّفه وضعي برنامجاً يتفق وذلك بحيث يمكنه تطبيقه. فإذا كان يضع جواربه على أرض الغرفة مثلاً، خصّصي سلة سهلة المنال لهذا الغرض.

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بعض الحلول

لقد ناقشت مسألة الفوضوية مراراً مع زوجك وتشاجرتما في هذا الشأن. إلا أنّ كلّ هذا لم يؤد إلى أيّ نتيجة مُرضية. فما الحل؟ في الواقع، عليك أن تتدبّري أمورك وأن تتّبعي الخطة التالية:

-حللي الموقف: هو ينثر أغراضه وملابسه في كلّ مكان. إذاً، جدي لكلّ شيء سلة يضع فيها حاجياته من دون أن يتكبّد أيّ عناء. وهكذا يمكنه أن يحفظ مفاتيحه في علبة صغيرة مفتوحة تضعينها على منضدة غرفة النوم وملابسه المتسخة في سلة معدّة لذلك في المكان نفسه وصحفه في خزانة صغيرة مفتوحة قريبة من السرير وأحذيته في خزانة أخرى مفتوحة موجودة على مقربة من الباب... وبذلك تحوّلين منزلك إلى مكان عملي بالنسبة إلى زوجك، ما سيشعره بالطبع بالارتياح و... أنت أيضاً.

-إلجئي إلى المزاح: في حال أردت أن يقوم زوجك بالأمور على النحو الصائب وأن يتخلى عن فوضويته إلى حدّ ما، ليس عليك سوى أن تتوسّلي التعليقات الساخرة، غير الجارحة، لتحققي هذه الغاية. ففي حال كان لا يعيد الأشياء التي يستخدمها إلى الأمكنة المخصصة لها، قولي له مثلاً: لا يسع علبة القهوة أن تعود بمفردها إلى خزانة المطبخ أو أيّ جملة من هذا القبيل.

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