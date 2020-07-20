أبرز الحلول البسيطة لإطلالة مميزة وتجنّب بثور الاقدام في الصيف

القاهرة - لايف ستايل
تعد بثور الأقدام من المتاعب الصحية المزعجة للغاية، حيث إنها تتسبب في الشعور بالألم أثناء المشي، كما أنها تؤثر على جمال القدمين خاصة بالنسبة للنساء في فصل الصيف.
ويعتبر فصل الصيف موسم ارتداء الأحذية المفتوحة كالصندل والشبشب، غير أن الأقدام تعاني خلال هذا الوقت من البثور، التي تنشأ بسبب البيئة الرطبة والدافئة بين الجلد والحذاء.
ولتجنب هذه البثور المزعجة والمؤلمة تنصح خبيرة الموضة الألمانية كلاوديا شولتس بارتداء حذاء ذي مقاس مناسب للحيلولة دون حدوث احتكاك بين الجلد والحذاء, وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
كما يمكن تدليك الأقدام بواسطة بودرة "التلك"، حيث إنها تعمل على امتصاص الرطوبة، ومن ثم توفر للأقدام حماية جيدة من البثور.
وفي حال نشوء البثور رغم اتباع هذه التدابير، يمكن محاربتها حينئذ بواسطة لصقات البثور، والتي تعمل على تسريع وتيرة الشفاء وتخفيف الألم
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