إليكِ كيفية تحضير سلطة شاورما الدجاج لأفراد العائلة تعرفي عليها

سلطة شاورما الدجاج .. نقدم لك من مطبخ سيدتي، وجبة سريعة وشهية ومحببة لجميع أفراد العائلة، جربي شاورما الدجاج بأطباق مبتكرة على السفرة

وقت الطهى

60 دقيقة

يكفي لـ 4 أشخاص

المقادير

- صدر الدجاج : 2 صدر (مشوي أو مسلوق)

- البطاطس : 2 حبة (مقطعة إلى مربعات مقلية)

- الخبز : 2 رغيف (مقطع مربعات مقلي)

- بقدونس : حزمة (مفروم فرم ناعم)

- البصل : 2 حبة (صغير الحجم)

- الثوم : 3 فصوص (مهروس)

- لبن زبادي : 3 اكواب

- بهارات الشاورما : 2 ملعقة صغيرة

- الطحينية : 4 ملعقة صغيرة

- عصير الليمون : نصف حبة

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- الزنجبيل : ربع ملعقة صغيرة (مطحون)

- الكمون : ربع ملعقة صغيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- الزبدة : 2 ملعقة صغيرة

- سماق : 2 ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

تبلي الدجاج بالسماق، والفلفل الأسود، والملح، والكمون، وبهار الشاورما، و6 ملاعق صغيرة من اللبن الزبادي، وعصير ربع حبة ليمون حامض، ونخلط المكوّنات.

اتركيها لمدة ساعة في البراد، ثم نحمّر البصل، ثمّ نضيف له الدجاج المتبل، ونحرّكه من وقت لآخر حتى ينضج.

أضيفي الزبدة، وشوحي بسرعة.

اخلطي كلاً من اللبن، والطحينة، وعصير الليمون الحامض، وربع ملعقة صغيرة من بودرة من الثوم في وعاء الخلاط الكهربائي. وافردي البقدونس المفروم في بايركس، من ثم ضعي البطاطس المقلية.

ثم أضيفي الخبز المحمّص، ويليها الدجاج.

اسكبي فوقه خليط الزبادي، ونزينه بالخبز المحمّص، والمكسّرات، والبقدونس

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