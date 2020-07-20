أبرز أطعمة تخلصك من التهاب الحلق تعرفي عليها

إذا كنت تعاني من أعراض التهاب الحلق فيمكنك التوجه إلى الأطعمة الصحية التي تساعد على التخفيف من حدة الألم، وتساعدك على البلع بشكل أفضل، كما يجب أن تحتوي الأطعمة على العناصر الغذائية الضرورية التي يحتاجها الجسم لمقاومة الالتهاب، وبإمكانك التعرف على هذه الأطعمة من خلال ما يلي:

1- عسل النحل

تناول العسل يساعد على تهدئة التهاب الحلق، إذ إنه يحتوي على مضادات البكتيريا، والتي تساعد على حماية الحلق من الالتهابات.

ويمكنك إضافة قطرات من الليمون عليه، إذ يساعد على تقوية مناعة الجسم.

2- الحساء (الشوربة)

يعتبر تناول أنواع الحساء المختلفة مهما لمن هم مصابون بالتهاب الحلق، إذ يمكن بلعها بسهولة، فضلاً عن احتوائها على الخضراوات الطبيعية أو الدجاج، مما يمد الجسم بالمزيد من العناصر الغذائية من فيتامينات ومعادن ومضادات الأكسدة التي تساعد على التقليل من التهاب الحلق.

3- العصائر الطبيعية

تناول العصائر الطبيعية مهم لتعويض العناصر الغذائية بالجسم والتي يتم فقدها نتيجة التهاب الحلق وعدم القدرة على تناول الطعام.

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فاحرص على شرب العصائر الطبيعية ومنها عصير التوت، الجزر والكيوي.

4- خل التفاح

يتميز خل التفاح بالخصائص المضادة للبكتيريا، كما أنه يخفف من الألم الناتج عن التهاب الحلق، وعليك بإضافة ملعقة من خل التفاح إلى كوب من الماء الدافئ وتحليتها بملعقة من عسل النحل ويتم تناول المشروب مرتين يومياً.

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5- الشوفان

يحتوي الشوفان على العناصر الغذائية الضرورية والألياف التي تساعد الجسم على مقاومة التهاب الحلق، فضلاً عن احتوائه على حمض الفوليك والبوتاسيوم والأوميجا 3، مما يساعد على الشفاء من التهاب الحلق في وقت سريع.

6- البيض المخفوق

يعتبر البيض المخفوق من الأطعمة سهلة البلع عند الإصابة بالتهاب الحلق، ولكنه أيضاً يحتوي على عناصر غذائية مهمة تساعد على مقاومة الالتهاب ومنها البروتين وأحماض الأوميجا 6 الدهنية.

7- الجيلي

ذكر موقع "medical news today" أن تناول الجيلي مهم لمن يعانون من التهاب الحلق، وذلك لأنه سهل البلع ويحتوي على مادة الجيلاتين والتي تعتبر مصدراً جيداً للبروتين وتساعد على تهدئة الحلق.

8- الخضراوات المطبوخة

عليك باختيار أنواع الخضراوات المطبوخة التي يسهل بلعها أو اللجوء إلى هرسها لسهولة البلع، ومن أهم الخضراوات المطبوخة التي توفر للجسم عناصر غذائية مفيدة عند الإصابة بالتهاب الحلق هي الكرنب، والجزر، والبطاطس والبروكلي

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