وصفات طبيعية تخلصك من الهالات السوداء حول العينين

لعل أحد الأسباب الرئيسة للهالات السوداء حول العينين هي الوراثة، لكن توجد هناك أيضا أسباب مثل التقدم في العمر والمكوث ساعات طويلة أمام الكمبيوتر والإجهاد وقلة النوم والنظام الغذائي غير الصحي.

وعلى الرغم من أن الهالات لا تشكل خطرا على الصحة، إلا أنها تجعلكِ تبدين مرهقة ومتعبة.

لذا، إليك عددا من الوصفات المنزلية المفيدة التي ستخلصك من الهالات السوداء:

الكركم

خذي مسحوق الكركم وامزجيه بماء الأناناس لتكوين مزيج سميك وادهني المزيج تحت عينيك واتركيه لعشر دقائق ثم امسحيه بقطعة قماش ناعمة رطبة، واستخدميه يوميا حتى تري التأثيرات المرغوبة.

البطاطا النيئة

خذي حبة من البطاطا واهرسيها لاستخراج العصير وقومي بعمل كمادات من عصير البطاطا وضعيها على عينيك، وتأكدي من أن الكمادات تغطي كامل المنطقة المحيطة بالعين.

اتركيها لمدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة ثم اشطفيها جيدا بالماء البارد، ويمكن استخدام شرحات البطاطا ككمادات لكن تأثير العصير أقوى.

الطماطم

خذي ملعقة من عصير الطماطم واخلطيها مع ملعقة من عصير الليمون واغمسي القطن في المزيج وضعيه برفق على شكل كمادات على العينين واتركيه لمدة 10 دقائق واشطفيه بالماء وكرري العملية مرتين يوميا.

ماء الورد

ضعي على عينيك كمادات من القطن المبلل جيدا بماء الورد لمدة 15 دقيقة، فماء الورد له تأثير مهدئ على العينين والجلد المحيط بهما، ويمكن أن تزول الهالات السوداء حول عينيك نهائيا إذا تم استخدامه مرتين يوميا لعدة أسابيع.

زيت اللوز

قبل النوم، خذي القليل من زيت اللوز ودلكيه بلطف على البشرة حول العينين ثم اتركيه طوال الليل واغسليه بالماء البارد في الصباح.

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افعلي ذلك يوميا حتى تختفي الهالات تماما، ويمكنك أيضا استخدام الزيت في كبسولات فيتامين E.

عصير الليمون

ضعي على عينيك كمادات من عصير الليمون الغني بفيتامين سي ويمكن أيضا عمل خليط من عصير الليمون ومعجون الطماطم والكركم وطحين الحمص ودهن الهالات السوداء به، واتركيه لمدة 10-15 دقيقة ثم اغسليه بالماء، وكرري 2-3 مرات أسبوعيا.

الماء البارد

كمادات الماء البارد يمكن أن تضيق الأوعية الدموية تحت العينين وتساعد في تقليل الانتفاخ والهالات السوداء، فضعي كمادات من الماء البارد مباشرة على الجفون لبضع دقائق.

التفاح

ضعي شرائح من التفاح تحت عينيك لمدة 30 دقيقة، ثم اغسليها بالماء البارد ثم ضعي طبقة من الكريم المغذي، ويمكن أيضا استخدام التفاح الأخضر المطبوخ ووضعه تحت العينين لمدة نصف ساعة ثم غسله بماء فاتر.

النعناع

خذي أوراق النعناع واهرسيها بلطف، وضعي المزيج حول عينيك واتركيه لمدة 10-15 دقيقة، وامسحيه بلطف بقطعة قماش نظيفة، ويمكن أيضا مزج أوراق النعناع بعصير الطماطم.

الخيار

خذي خيارة طازجة وقسميها إلى شرائح سميكة وضعيها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة، ثم ضعيها على المنطقة المحيطة بعينيك لمدة 10 دقائق واشطفيها بالماء.

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