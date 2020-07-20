شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مصر تطرح أول علاج لمرضى الانسداد الرئوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور أشرف حاتم عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر عن إنتاج دواء "انهالكس" مثيل الأجنبي المستورد.

وقال إنه سيخفض تكلفة العلاج على المرضى بنسبة النصف، وأنه يضم مادة فعالة تسمي "تيوتروبيوم" ممتدة المفعول تعمل كموسع للشعب الهوائية. Advertisements في الفيديو التالي نستعرض تفاصيل هذا الدواء.

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