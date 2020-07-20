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العالم ينتظر إعلان نتائج تجارب المرحلة الأولى للقاح أكسفورد لكورونا اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب العالم نتائج المرحلة الأولى من تجارب اللقاح المحتمل الذى تطوره جامعة أكسفورد والذى يتوقع أن تنشر مجلة لانسيت الطبية بيانات ونتائج هذه المرحلة الأولى من التجارب لمرشح لقاح أكسفورد وأسترازينيكا لقاح AZD1222 COVID-19اليوم الاثنين ووفقا لتقرير لصحيفة "`صن" البريطانية فقد أعلن فريق الباحثين في أكسفورد أن اللقاح يمكن أن يوفر "حماية مزدوجة" ضد الفيروس التاجي الجديد بعد التجارب البشرية المبكرة.

وقالت الصحيفة: لقد أظهرت المرحلة الأولى من التجارب البشرية التى أجريت على اللقاح المنقذ للحياة أنها تولد استجابة مناعية ضد فيروس كورونا التاجى القاتل، وتعززت آمال اللقاح التاجي بعد أن أظهر المتطوعون علامات الحماية في تجربتين منفصلتين.

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وقال مصدر إن عينات الدم المأخوذة من متطوعين بريطانيين أظهرت أن اللقاح جعل الجسم ينتج أجسامًا مضادة، وخلايا T القاتلة.

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وأوضح مصدر فى فريق أكسفورد :"هناك نقطة مهمة يجب وضعها فى الاعتبار هى أن هناك بعدين للاستجابة المناعية: الأجسام المضادة، والخلايا التائية، حيث تركز جميع اللقاحات على الأجسام المضادة، لكن هناك مجموعة متزايدة من الأدلة التي تشير إلى أن استجابة الخلايا التائية، مهمة في الدفاع ضد فيروس كورونا التاجى".

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واوضح أن باحثى جامعة أكسفورد، دخلوا في شراكة مع شركة الأدوية العملاقة استرازينيكا "AstraZeneca" ، ومقرها كامبريدج، لإنتاجه بكميات كبيرة، لكن الباحثين وجدوا صعوبة في تجنيد عدد كافٍ من الأشخاص لاختبارهم، حيث انخفضت حالات الإصابة بفيروس كورونا، في المملكة المتحدة بشكل كبير بعد نهاية شهر مارس، عندما تم وضع البلاد في حالة إغلاق، لذا فقد أجبروا على إجراء اختبارات جديدة في البرازيل، وجنوب إفريقيا، حيث حدثت زيادة كبيرة في الإصابات الجديدة.

وقال مصدر آخر إن لقاح اكسفورد لفيروس كورونا، ووصف بأنه "دفاع مزدوج" ضد أمراض الجهاز التنفسي.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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