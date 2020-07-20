شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة لجامعة أكسفورد تكشف تأثير كورونا على متوسط أعمار الإنجليز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة تحذيرية إن جائحة الفيروس التاجي كورونا يخفض متوسط ​​العمر المتوقع في المملكة المتحدة لمدة عامين، حيث قال باحثون من جامعة أكسفورد أن كوفيد 19 أعاد معدل الوفيات إلى ما كان عليه في عام 2008 بالنسبة لمتوسط ​​البريطانيين ، من 83.5 إلى 81.8 للنساء ومن 79.9 إلى 78 للرجال حسبما ذكر تقرير لموقع DAILY STAR البريطاني.

وأوضح باحثو أكسفورد إن معدل الوفيات عاد إلى المستويات التي شوهدت في عام 2008 لكل من الرجال والنساء.

وفي النساء ، تم تخفيض متوسط ​​العمر المتوقع من 83.5 سنة في 2019 إلى 81.8 سنة لأولئك الذين ولدوا في النصف الأول من عام 2020 ، ومن 79.9 سنة إلى 78 سنة للرجال بسبب الوباء.

وأوضح الباحث الرئيسي خوسيه مانويل أبورتو ، من قسم علم الاجتماع في جامعة أكسفورد ، أن متوسط ​​العمر المتوقع في إنجلترا وويلز كان يتحسن بشكل مطرد لمدة 50 عامًا قبل الركود في العقد الماضي

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في حين وجدت الدراسة المصممة لتقدير عبء Covid-19 على معدل الوفيات ومتوسط ​​العمر المتوقع أن إنجلترا "من بين أسوأ الدول أداء من حيث الوفيات الزائدة"، حيث انخفض متوسط ​​العمر المتوقع للذكور والإناث في النصف الأول من عام 2020 إلى مستويات عام 2008

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وقالت الدراسة: "إن تحديد الوفيات الزائدة وتأثيرها على العمر المتوقع عند الولادة يوفر صورة أكثر شمولاً لعبء فيروس كورونا الكامل على الوفيات".