شكرا لقرائتكم خبر عن ازاى تحمى حيوانك الأليف من عدوى كورونا بعد فك الحظر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد فك الحظر وفتح الاماكن العامة والمطاعم بدأت الكثيرون النزول فى الشوارع والتجول فى الاماكن العامة ولكن يجب عليهم أيضا اتباع الارشادات العامة وارتداء الاقنعة الطبية وغسل اليدين بالمياه والصابون واستخدام الكحول المعقم فما زال الفيروس يحيطنا حتى الآن ولكن ماذا عن الحيوانات الاليفة مثل القطط والكلاب؟.

وحسب الـ cnn ينصح بتجنب حدائق الكلاب والأماكن العامة المزدحمة الأخرى، كما تنصح إدارة الغذاء والدواء باتباع قاعدة التباعد التي يبلغ طولها ستة أقدام على الحيوانات الأليفة ، وكذلك على الأشخاص الآخرين.

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وتقترح إدارة الأغذية والأدوية FDA أيضًا تجنب الاتصال بالحيوانات إذا كنت مريضًا إن أمكن ، اجعل شخصًا آخر يعتني بحيوانك الأليف حتى تصبح جيدًا مرة أخرى ، أو ارتداء غطاء وجه.

وإذا مرض حيوانك الأليف بعد الاتصال مع شخص مصاب بـ Covid-19 ، اتصل بالطبيب البيطري واكتشف استشارات الطب عن بعد أو خطط أخرى لرؤية الحيوانات الأليفة.

وحذرت جماعات حقوق الحيوان من أن الخطر الأكبر من انتشار الفيروس من الحيوانات إلى البشر هو "انتشار الخوف" الذي يدفع المالكين إلى التخلي عن حيواناتهم الأليفة.