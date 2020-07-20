شكرا لقرائتكم خبر عن «رفة العين».. ما هي أسبابها وكيف نتجنبها ومتى تكون خطيرة؟.. استشاري يوضح (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الدكتور طراد القاضي استشاري الليزك ورئيس قسم العيون بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أن رفة العين التي يعاني منها الكثير من الأشخاص تأتي لعدة أسباب يمكن تلافيها.

وفي مقطع فيديو لـ”القاضي”، عبر حسابه بموقع تويتر، قال إن أكثر أسباب رفة العين شيوعًا تتلخص في أسباب بالعين ذاتها وأسباب خارج العين، مشيراً إلى أن الأسباب الخاصة بالعين هي جفاف العين، والتهاب الجفون أو رموش العين، والتهاب الغدد الدهنية، والالتهابات الموجودة بالملتحمة، ووجود جسم غريب تحت جفن العين يمكن أن يسبب تلك الرفة.

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وتابعقائلاً: إن أغلب أسباب رفة العين من خارج العين تتمثل في الإكثار من الكافيين، كالشاي والقهوة، بالإضافة إلى قلة النوم، وكثرة الضغوطات، والأعراض الجانبية لبعض الأدوية التي تهيج الجهاز العصبي، إضافة للتدخين والشيشة اللذان يحملان كمية كبيرة جدًا من النيكوتين، حيث تعد تلك الأسباب مؤثرة على قوة أعصاب العينين ولذا ينصح بالابتعاد عنها أو التقليل منها بقدر الإمكان.

متى تذهب للطبيب؟

وقال الاستشاري “القاضي” إن من ضمن حالات الرفة التي تستدعي الذهاب للطبيب، استمرارها من أسابيع لـ3 أشهر، ووجود موضع آخر بالجسم يعاني من الرفة، كما يجب زيارة الطبيب إذا الجفن أغلق تمامًا ولا يستطيع المريض فتحه، وأخيرًا إذا عانى المريض من احمرار العين.