هداف الدوري الإنجليزي.. هدية توتنهام تحيي آمال محمد صلاح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أحيا توتنهام آمال المصري محمد صلاح نجم ليفربول فيما يخص الفوز بجائزة الحذاء الذهبي كهداف للدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الحالي.

وحقق توتنهام فوزا على حساب مضيفه ليستر سيتي بنتيجة 3-0 في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب "كينج باور" ضمن الجولة 37 وقبل الأخيرة من البريمييرليج.

جيمي فاردي مهاجم ليستر ومتصدر ترتيب الهدافين بـ23 هدفا، فشل في زيارة شباك توتنهام، نتيجة للقوة الدفاعية التي لعب بها "السبيرز" طوال اللقاء.

فشل فاردي، فتح آمال صلاح في إمكانية العودة للمنافسة بقوة على جائزة هداف البريمييرليج هذا الموسم، شريطة أن يزور شباك تشيلسي بأكثر من هدف، خلال مواجهة الفريقين على ملعب "أنفيلد" يوم الأربعاء المقبل في نفس الجولة.

Advertisements

ويحتل صلاح المركز الرابع في ترتيب الهدافين برصيد 19 هدفا بفارق هدف عن الجابوني بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال وهدفين عن الوصيف داني إنجز نجم ساوثهامبتون، بينما يحتل فاردي الصدارة بـ23 هدفا.

ويحلم صلاح بتحقيق جائزة هداف المسابقة للموسم الثالث على التوالي، ومعادلة إنجاز آلان شيرار نجم بلاكبيرن ونيوكاسل سابقا والفرنسي تييري هنري أسطورة أرسنال.



