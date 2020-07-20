ترتيب الدوري الإسباني.. الصاعدون لأوروبا والهابطون للدرجة الثانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتهى الموسم الاستثنائي للدوري الإسباني اليوم الأحد، وذلك بعد نهاية مباريات الجولة رقم 38 التي شهدت إثارة كبيرة.



وكان هذا الموسم استثنائيا، كونه توقف في مارس/ آذار الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا، قبل أن يعود في 11 يونيو/ حزيران، ولكن بإجراءات طبية صارمة أبرزها غياب الحضور الجماهيري.

وقبل تلك الجولة، كان ريال مدريد حاسما للقب في الجولة الماضية، وذلك للمرة رقم 34 في تاريخه كأكثر الأندية فوزا بالليجا، لكن الإثارة كانت حاضرة في جولة اليوم الأحد، وذلك بسبب الصراع على المقاعد المؤهلة لمسابقة الدوري الأوروبي أو فيما يخص الهروب من شبح الهبوط لدوري الدرجة الثانية، علما أن حسم مقاعد دوري أبطال أوروبا، تم قبل جولتين.

دوري أبطال أوروبا

قبل جولتين، كانت أندية ريال مدريد المتصدر والبطل والوصيف برشلونة وأتلتيكو مدريد الثالث وإشبيلية الرابع، المقاعد الأربعة المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وشهد هذا الموسم تغيير وحيد عن سابقه فيما يخص أسماء الأندية المتأهلة للكأس ذات الأذنين، إذ حل إشبيلية محل فالنسيا، ليعود الفريق الأندلسي للمشاركة بالبطولة العريقة منذ موسم 2016-2017.

وحسم ريال مدريد الصدارة برصيد 87 نقطة يليه الوصيف برشلونة بـ82 نقطة ثم أتلتيكو مدريد ثالثا بـ70 نقطة، وهو نفس عدد نقاط إشبيلية الرابع، وإن كان الأتلتي يتفوق في المواجهات المباشرة.

وفي الجولة الأخيرة، تعادل ريال مدريد مع ليجانيس 2-2 وأتلتيكو مدريد مع ريال سوسيداد 1-1، وانتصر برشلونة على ديبورتيفو ألافيس 5-0، وإشبيلية 1-0 ضد فالنسيا.

الدوري الأوروبي

حسم فياريال الخامس بـ60 نقطة وريال سوسيداد السادس بـ 56 نقطة التأهل مباشرة لدور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي بعد صراع قوي.

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وجاء حسم الفريقين للتأهل لمجموعات الدوري الأوروبي، عقب فوز فياريال على إيبار برباعية دون رد ونجاح ريال سوسيداد في الخروج بتعادل مع أتلتيكو مدريد 1-1.

المركز السابع والمؤهل للدور التمهيدي بمسابقة الدوري الأوروبي، فقد حسمه غرناطة بـ56 بعد صراع قوي مع خيتافي الثامن بـ54 نقطة وفالنسيا. التاسع بـ53 نقطة

وانتزع غرناطة المركز السابع بعدما فاز على أتلتيك بلباو برباعية دون رد، مستغلا تعثر خيتافي بالخسارة في الوقاتل القاتل ضد ليفانتي 0-1، بعدما أهدر خيتافي فرصا كثيرة وركلة جزاء.

فالنسيا فشل أيضا في حجز مقعد أوروبي بعدما خسر ضد إشبيلية الذي يقدم موسما طيبا وذلك بهدف دون رد.

الهابطون والصاعدون

قبل الجولة الأخيرة، كان هناك فريقين ضمنا الهبوط لدوري الدرجة الثانية، وهنا الحديث عن إسبانيول الأخير بـ25 نقطة وريال مايوركا صاحب الترتيب الـ19 بـ33 نقطة.



وانحصرت المنافسة بين سيلتا فيجو وليجانيس، والتي حسمها الأول وأكد بقائه ضمن نخبة أندية الليجا، فيما انضم ليجانيس لفرق إسبانيول ومايوركا الهابطة للدرجة الثانية.

وجاء حسم سيلتا فيجو لمقعد البقاء، وهو المركز الـ17 عقب تعادله سلبيا مع إسبانيول، فيما فشل ليجانيس بالفوز على البطل ريال مدريد واكتفى بالتعادل 2-2.

وبخصوص الأندية الصاعدة للموسم المقبل من الدوري الإسباني، فقد ضمن ناديي قادش وهويسكا التأهل للمسابقة من دوري الدرجة الثانية كأول وثاني الترتيب، في انتظار حسم البطاقة الثالثة بنظام المراحل الإقصائية بين 4 أندية تحتل المراكز من الثالث إلى السادس.