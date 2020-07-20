شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق «أسبوع العلوم العربي» افتراصيًا منتصف أغسطس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق فعاليات «أسبوع العلوم العربي»، في الفترة بين 15 إلى 23 أغسطس المقبل، تحت شعار «رؤى مستقبلية» وهو مبادرة إقليمية تهدف لتمكين الجمهور العربي العام من التعرف على العلوم والتكنولوجيات الحديثة المختلفة من خلال زيادة اهتمامهم بالعلوم والتكنولوجيا وتبسيطها للمجتمع عبر فعاليات متعددة تشمل محاضرات عامة، وجلسات نقاشية، ومسابقات تفاعلية في تجربة افتراضية كاملة تقام عبر منصة مبتكرة تسمح للجميع بحضور الفعاليات بشكلٍ مجاني أثناء بقائهم في المنزل.

من جهته قال الدكتور فاروق الباز، عالم الفضاء والجيولوجيا بوكالة ناسا، وعضو مجلس أمناء أسبوع العلوم العربي، في بيان صحفي،: «يعد أسبوع العلوم العربى مهما للغاية، وخاصة بالنسبة للشباب في سنٍ مبكرة»، مشيرًا إلى أنه يجب إشراكهم ودعمهم وإشعارهم بأنهم جزء من المهمة سواء كانت مهمة علمية أو تكنولوجية.

وقال عيسى بستكي، رئيس جامعة دبي، وعضو مجلس أمناء أسبوع العلوم العربي: «نتوقع نجاحاً باهراً لأسبوع العلوم العربي، ليس فقط على صعيد توعية المجتمع، ولكن على صعيد إشراكهم في تلك العلوم حتى نصل إلى مرحلة صناعة العلوم والتكنولوجيات محلياً وتصديرها عالمياً».

ومن جهتها أوضحت رنا الدجاني، رئيسة جمعية تقدم العلوم والتكنولوجيا في الوطن العربي، وعضو المجلس الفني في أسبوع العلوم العربي أن «هناك فجوة بين البحث العلمي والجمهور العام، وفي حال لم يكن هناك أي محاولات للتواصل وتوعية الجمهور العام بالعلوم مؤكدة ان الفجوة ستظل موجودة، وستظل كل فئة تعمل على حدة دون تواصل أو تشارك». وهذا ما يهدف إليه أسبوع العلوم العربي من خلال كونه حلقة وصل بين المؤسسات العلمية والبحثية من جهة، وبين الجمهور العام غير المتخصص من جهة.

وقال محمد عبود، رئيس مبادرة أسبوع العلوم العربي: «يأتي شعار فعاليات هذا العام بعنوان رؤى مستقبلية، ونحاول خلالها استشراف المستقبل، من خلال توقع كيف سيبدو العالم خلال المائة عام القادمة». ويُعد أسبوع العلوم العربي مبادرة لامركزية تتيح للجهات العلمية والبحثية ومبادرات التواصل العلمي وتبسيط العلوم في العالم العربي

وتضم الفاعاليات اكثر من 100 حدث علمي وتقني متنوع عبر الإنترنت، من علماء وباحثين ومتخصصين ومؤسسات بحثية وعلمية وأكاديمية من جميع أنحاء الوطن العربي، يتعاونون جميعاً في محاولة لتوصيل وتبسيط الجمهور العام غير المتخصص.

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