شكرا لقرائتكم خبر عن «اللهم هوّن سفرنا».. محمد بن راشد يعلن نجاح إطلاق مسبار الأمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، نجاح إطلاق مسبار الأمل.

وكتب «بن راشد» على صفحته على «تويتر»: «نعلن بحمدالله نجاح إطلاق مسبار الأمل.. نجاح إرسال أوامر التحكم للمسبار من مركز العمليات في الخوانيج.. نجاح عمل أنظمة الملاحة الفضائية والتحكم.. نجاح إطلاق الألواح الشمسية.. نجاح نظام الدفع للمسبار.. بدأنا رحلة ال493 مليون كم نحو الكوكب الأحمر.. اللهم هوّن سفرنا».

وأعلنت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء عن استقبال محطة التحكم الأرضي في الخوانيج بدبي أول اتصال من مسبار الأمل وتم تسجيل إشارة البث الأولى من المسبار في تمام الساعة 03:10 فجرا بالتوقيت المحلي وذلك بعد أكثر من ساعة من إطلاقه لتبدأ مهمة الإمارات التاريخية لاستكشاف الكوكب الأحمر الأولى عربيا لتدشن حقبة جديدة من الإنجازات العلمية.

وسيتم الإعلان عن التفاصيل المتعلقة بالمهمة والخطوات المقبلة، خلال مؤتمر صحفي سيتم عقده، اليوم الاثنين في تمام الساعة الواحدة ظهراً.

وانطلق مسبار الأمل بنجاح إلى المريخ من مركز تانيغاشيما الفضائي باليابان في تمام الساعة 01:58 فجر اليوم، حيث انفصل المسبار عن صاروخ الإطلاق بعد أقل من ساعة وتحديداً في تمام الساعة 02:55 فجراً ليتم بذلك تشغيل المسبار تلقائياً وفتح الألواح الشمسية في الساعة 03:00 فجراً، قبل أن يتم تصويب الألواح مع المسبار باتجاه الشمس.

وقد أعلنت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء أن إشارة البث الأولى من مسبار الأمل تم تسجيلها في الساعة 03:10 فجراً بتوقيت الإمارات بعد قيام المسبار بتشغيل جهاز البث الخاص به ومن ثم بدأ مركز التحكم بالخوانيج في استقبال البيانات الأولى التي أرسلها المسبار بعد نحو الساعة من الإطلاق.

ويقوم فريق العمل في الوقت الحالي في المركز بتحليل أولي لهذا البيانات للتأكد من حالة المسبار ووضعية الألواح الشمسية، وما إذا كانت قد فُتحت بصورة صحيحة بالكامل، إلى جانب التحقق من تصويب المسبار على نحو صحيح باتجاه الشمس.

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كما يقوم فريق مركز التحكم في الخوانيج بمراقبة العمليات والبيانات والإحداثيات الخاصة بحالة المسبار والتأكد من أن منظومة عمل المسبار الرئيسية سليمة، وكذلك التحقق من سلامة الأنظمة الفرعية والأجهزة العلمية.