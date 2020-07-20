الإجهاد الحراري.. الأعراض وطرق الوقاية

يعد الإجهاد الحراري أو الإنهاك الحراري أحد الأمراض التي يسببها ارتفاع درجات الحرارة، والتي تحدث بسبب التعرض للحرارة المرتفعة المصحوبة بجفاف الجسم.

ويوجد نوعان من الإجهاد الحراري، حيث يتمثل النوع الأول في فقدان الجسم للمياه، وأعراضه العطش الشديد، والضعف والصداع وفقدان الوعي، أما النوع الثاني فيتمثل في فقدان الجسم للأملاح، وأعراضه الإغماء والغثيان، وتشنجات في العضلات، والدوار.

وأوردت مجلة "الصيدليات الحديثة" أن التعرض لأشعة الشمس الشديدة خلال فصل الصيف يؤدي إلى الإصابة بالإجهاد الحراري، والذي تتمثل أعراضه في الصداع الشديد والدوار والغثيان والتشوش الذهني وارتفاع درجة حرارة الجسم بعض الشيء.





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وأضافت المجلة المعنية بالصحة أنه ينبغي أخذ هذه الأعراض على محمل الجد واتخاذ بعض التدابير السريعة لتخفيف هذه الأعراض كالراحة في الظل وشرب الكثير من الماء.



وفي حال عدم اتخاذ هذه التدابير فقد يتفاقم الإجهاد ويتحول إلى ضربة حرارية، والتي تتمثل أعراضها في صعوبة الحركة وصعوبة الكلام وارتفاع درجة حرارة الجسم بشدة، في بعض الأحيان لأكثر من 40 درجة.

كما قد يصل الأمر إلى حد حدوث نوبات صرعية وفقدان الوعي وفشل الأعضاء الداخلية.

وتستلزم الإصابة بضربة حرارية تبريد الجسم سريعا والذهاب إلى المستشفى على وجه السرعة لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة في الوقت المناسب.



