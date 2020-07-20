شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مرض النوم القهرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النوم القهري أو الخدار هو اضطراب عصبي يؤثر على قدرتك على الاستيقاظ والنوم ويعاني المصابون بالخدار من نعاس مفرط أثناء النهار ولا يمكن السيطرة عليه وقد ينامون فجأة في أي وقت أثناء أي نوع من النشاط الذين يقومون به، من خلال مجموعة من الأسئلة والاجابات عن مرض النوم القهري بحسب موقع webmd.

س: ما هو النوم القهري ؟

نوع من اضطرابات النوم الشائعة يجعل المصاب به يعاني من نعاس مفرط أثناء النهار لا يمكنهم السيطرة عليه، وفي دورة نوم نموذجية، ندخل المراحل الأولى من النوم، ثم المراحل الأعمق، وأخيرًا (بعد حوالي 90 دقيقة) نوم حركة العين السريعة.

ويغرق الأشخاص المصابون بالخدار فى نوم حركة العين السريعة على الفور تقريبًا في دورة النوم وأحيانًا أثناء استيقاظهم.

ويحدث الخدار من النوع الأول مع فقدان مفاجئ لتوتر العضلات الذي يسبب الضعف ويجعلك غير قادر على التحكم في عضلاتك (الجمدة) بينما النوع الثاني هو الخدار بدون الجمدة.

وفي كثير من الحالات ، لا يتم تشخيص الخدار وبالتالي لا يتم علاجه .





س: ما أعراض الخدار؟

في نوم حركة العين السريعة ، يمكننا أن نحلم ونصاب بشلل عضلي، وهو ما يفسر بعض أعراض الخدار قد تشمل هذه الأعراض:

-النعاس المفرط أثناء النهار يجعل من الصعب القيام بالأنشطة اليومية، حتى لو كنت تحصل على قسط كاف من النوم في الليل.

- يمكن أن يجعل نقص الطاقة من الصعب التركيز.

Advertisements

لديك صعوبات في الذاكرة وتشعر بالاكتئاب أو الإرهاق.

- غموض الكلام إلى الانهيار الكلي للجسم ، اعتمادًا على العضلات المعنية.

-العواطف الشديدة مثل المفاجأة أو الضحك أو الغضب.

-الهلوسة: يمكن أن تحدث هذه الأوهام في أي وقت وغالبًا ما تكون حية ومخيفة.

-شلل النوم: قد تكون غير قادر على الحركة أو الكلام أثناء النوم أو الاستيقاظ تستمر هذه الحلقات عادةً من بضع ثوانٍ إلى عدة دقائق.

-اضطراب النوم: قد تجد صعوبة في البقاء نائمًا في الليل بسبب أشياء مثل الأحلام الحية أو مشاكل التنفس أو حركات الجسم.

س: ما علاج الخدار ؟

لا يوجد علاج لمرض النوم القهرى أو الخدار لكن العلاجات التي يمكن أن تساعد في تخفيف الأعراض تشمل:

-تغييرات في نمط الحياة: ابتعد عن الكافيين والكحول والنيكوتين تناول وجبات صغيرة أكثر من الوجبات الثقيلة وتحكم في جدول نومك وحدد موعد القيلولة أثناء النهار (10 إلى 15 دقيقة) مارس الرياضة واتبع جدول زمني للوجبات.

-المنشطات لعلاج النعاس مثل: مضادات الاكتئاب لعلاج مشاكل النوم.