شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى مضادات الأكسدة وما أهميتها للحفاظ على صحتك العامة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مضادات الأكسدة من المواد الغنية بالفوائد الصحية والتي توجد في العديد من الأطعمة وتشير الأبحاث إلى أن مضادات الأكسدة يمكن أن تقلل الالتهاب وكذلك تؤخر أو حتى تمنع تلف الخلايا الناجم عن الإجهاد التأكسدي من الجذور الحرة وهذه الجذور يمكن أن تسبب إصابتك بالأمراض، في هذا التقرير نتعرف على فوائد مضادات الأكسدة للصحة العامة، بحسب موقع "إنسايدر" الأمريكي.

تعمل مضادات الأكسدة على حماية خلاياك من الجذور الحرة

مضادات الأكسدة هي المواد الموجودة في الأطعمة النباتية، مثل الفواكه والخضروات والبقول والقهوة والشاي ، بالإضافة إلى المكملات الغذائية إنها ضرورية لصحتك لأن مضادات الأكسدة يمكن أن تمنع أو تؤخر تلف الخلايا الناجم عن الجذور الحرة.

الجذور الحرة هي نتيجة ثانوية طبيعية لحياة الإنسان على سبيل المثال، أنت تنتجها بشكل طبيعي في شكل حمض اللاكتيك عند ممارسة الرياضة.

يمكن أن تأتي الجذور الحرة أيضًا من مصادر خارجية مثل دخان السجائر وتلوث الهواء وبعض الأدوية وضوء الشمس.

مشكلة الجذور الحرة هي أنها ترتبط بالخلايا بطريقة تؤدي إلى تلف البروتين والحمض النووي في الداخل ومع ذلك ، يمكن تحييد هذا التهديد عن طريق مضادات الأكسدة لهذا السبب من المهم أن تستهلك باستمرار مضادات الأكسدة من أجل مواجهة تلف الجذور الحرة في جسمك.

عندما يكون لديك عدد كبير جدًا من الجذور الحرة التي تعمل في الجسم، فإنه يمكن أن يتسبب في تلف الخلايا - خاصة في أغشية الخلايا والأنسجة الدهنية والحمض النووي والبروتينات - في شكل إجهاد تأكسدي ، مرتبط بعدد من الأمراض بما في ذلك:

-أمراض القلب والأوعية الدموية

-سرطان

-التهاب المفاصل

-أمراض الأعصاب مثل الزهايمر

ومع ذلك، لمجرد أن مضادات الأكسدة في الجسم يمكن أن تقي من الإجهاد التأكسدي لا يعني أن استهلاك مضادات الأكسدة - على وجه التحديد - يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالمرض.

وقال تيم سبيكتور، أستاذ علم الأوبئة الوراثية في كوليدج لندن: لا توجد إجابة قاطعة على ما إذا كان استهلاك مضادات الأكسدة، سواء من خلال الطعام أو المكملات الغذائية، يقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان أو يحسن صحة القلب لكن من المحتمل أن تسير الفوائد الصحية المرتبطة بمضادات الأكسدة جنبًا إلى جنب مع فوائد اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة الكاملة ونمط حياة صحي.

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ويعرف العلماء أن مضادات الأكسدة يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب، وهي عملية تقوم من خلالها خلايا الدم البيضاء بحماية جسمك من الغزاة الخارجيين مثل البكتيريا والفيروسات فعندما تتلف الخلايا بسبب فرط الجذور الحرة ، يمكن أن تحدث استجابة التهابية.

الأطعمة مثل التوت البري والشاي الأخضر غنية بمضادات الأكسدة

ينتج جسمك بشكل طبيعي بعض مضادات الأكسدة المفيدة في شكل الجلوتاثيون وحمض ألفا ليبويك ولكن يمكنك أيضًا الحصول على مضادات الأكسدة من نظامك الغذائي.

ويُعتقد أن هناك مئات، إن لم يكن الآلاف ، من المواد التي تعمل كمضادات للأكسدة تشمل مضادات الأكسدة الفيتامينات مثل فيتامين سي وفيتامين هـ وبيتا كاروتين بالإضافة إلى المعادن مثل السيلينيوم والمنجنيز. توجد في العديد من الأطعمة، من التوت الأزرق إلى الشوكولاتة الداكنة.

بعض الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة هي:

-القرفة.

-البهارات.

-الريحان.

-الشبت

-القهوة.

-التوت.

-الشيكولاته الداكنة.

-الخرشوف.

-الكرنب.