شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تخلى صحتك أفضل فى فصل الصيف؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع دخول فصل الصيف والحر والعطش الشديد قد يهمل الكثيرون فى صحتهم على الرغم انها فرصة جيدة للاهتمام بصحة الجسم ولياقته، وحسب الـ cnn يجب عليك أن تفكر كل يوم فى فرصة جديدة للاستمتاع بصحتك وعافيتك من خلال إجراء تعديلات بسيطة جدًا على روتينك اليومي، وفيما يلي بعض النصائح التي تساعد على حياة صحية فى فصل الصيف

الحفاظ على شرب المياه

يساعد شرب الماء في الحفاظ على صحتنا ، ولكن الحفاظ على رطوبة الجسم أمر مهم ، خاصة خلال فصل الصيف عندما نفقد المزيد من السوائل من خلال العرق.

على الرغم من اختلاف الاحتياجات الفردية ، يوصي معهد الطب بأن تهدف النساء إلى استهلاك 2.7 لتر أو 91 أونصة من السوائل يوميًا ، والرجال ، 3.7 لتر أو 125 أونصة في اليوم.

يمكنك أيضًا أن تستمد المياه من خلال الطرق المختلفة وهى تناول "البطيخ،التفاح،العنب، الخيار ، الخس،الكرفس،البرتقال، التفاح".

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يمكن للنشاط البدني المنتظم أن يقوي عظامك وعضلاتك ويقلل من خطر إصابتك بالمرض ويساعدك في الحفاظ على الوزن الصحي فى فصل الصيف.

الالياف

يمكن أن تساعد الألياف على انقاص الوزن وفي تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع 2 وسرطان القولون والمستقيم، وذلك اهتم بتناول الاطعمة التى تحتوى على ألياف ومنها"التوت، البنجر، البروكلى"

تجنب تناول الطعام ليلا

لكى تحافظ على صحتك ونظامك الغذائى فى فصل الصيف يجب أن تمتنع عن تناول الطعام ليلا حتى لا تتعرض للتخمة وزيادة الوزن .

العصائر الطبيعية

العصائر الطبيعية مهمة فى فصل الصيف لترطيب الجسم وحمايته من الجفاف كما انها تمد الجسم بالنشاط والطاقة.