باحثون يطورون بروتينات فيروس كورونا لتحديد الأجسام المضادة لمنع العدوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى المركز الوطني لصناعة العلاجات العلاجية (NCTM) التابع لمحطة التجارب الهندسية بولاية تكساس (AESM) تمويلًا من المعهد الوطني للابتكار فى تصنيع المستحضرات الصيدلانية الحيوية (NIIMBL) للمساعدة في إيجاد طريقة لمنع فيروس كورونا - CoV - 2 من الدخول للخلايا، وحماية الناس من الالتهابات في المستقبل.
وقال زيفكو نيكولوف، الأستاذ فى قسم الهندسة البيولوجية والزراعية في ولاية تكساس: "هناك المئات من الأجسام المضادة لمكافحة الفيروسات في البلازما، واستخدام بروتينات السنك المؤتلف هي أسرع طريقة للكشف عن البروتينات الصحيحة التي نحتاجها لمحاربة COVID-19".
بروتين فيروس كورونا
وتعتمد استراتيجية NCTM وفقا لتقرير موقع "medical" الطبى مستمدة من حالة كينت برانتلي، وهو طبيب أمريكي تبرع بالبلازما بعد النجاة من الإيبولا لمساعدة الآخرين على التعافي أيضًا، وحدد الأطباء والعلماء الأجسام المضادة في دمه التي يمكن أن تتعرف على فيروس الإيبولا وتمنعه من التكاثر أكثر في المرضى.
وبالمثل يقوم باحثو NCTM بعمل نسخ من بروتينات ارتفاع COVID-19 التي يمكن استخدامها لقياس استجابات الأجسام المضادة لبروتينات ارتفاع فيروسات -CoV-2 للمساعدة فى التطوير المؤتلف لهذه الأجسام المضادة في المستقبل.
وقالت عالمة أبحاث تيس سوزان وودارد: "بالإضافة إلى فحص البلازما النقابية ستكون هناك حاجة لبروتينات السنبلة لتحديد ما إذا كانت الاستجابات الوقائية يتم إنشاؤها استجابة للتطعيم، ومدى استمرار الاستجابات، وإذا كان وجود أجسام مضادة لبروتين السنبلة يوفر للشخص مناعة بحيث يتمكن من العودة بأمان إلى إن مكان العمل دون خوف من الإصابة مرة أخرى".
وتعتبر بروتينات السنبلة المنقاة مهمة لتحديد قوة الأجسام المضادة الموجودة في مرضى COVID-19 المستعادة، ومن المتوقع أن تمنع الأجسام المضادة المصنوعة من بروتينات السنبلة الفيروس من الارتباط والخلايا البشرية.
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