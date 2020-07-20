شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعطس طول الوقت.. 5 حاجات طبيعية هتعالجك بسرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السعال والبرد من أكثر المشاكل الصحية شيوعًا و التي تؤثر على الناس، يمكن أن يسبب السعال والبرد مجموعة من الأعراض مثل سيلان الأنف ، واحتقان الأنف ، والعطس ، وما إلى ذلك، وحسب ما ذكره موقع timesnownews هناك بعض العلاجات المنزلية التي يمكن أن تساعد في علاج أعراض السعال والبرد مثل العطس، يمكن أن يكون العطس ناتجًا عن محفزات مثل الأطعمة الحارة وتلوث الهواء والغبار.

العلاجات المنزلية لوقف العطس هى:

1:من السهل اكتشاف المحفزات ويجب على المرء أن يتجنب استخدامها إذا كان يرغب في منع حدوث العطس، يعد الطعام الحار والعطور والغبار والفيروسات الباردة ووبر وطحين الخبز من أكثر العناصر شيوعًا التي يمكن أن تسبب العطس لذلك يجب عليك تجنبها.

2:يعزز فيتامين ج الجهاز المناعي وهو أحد العناصر الغذائية المهمة جدًا إذا كنت تعاني من البرد، وهو مضاد للهستامين ويوجد في الحمضيات وبعض الخضروات، و تحتوي الجوافة والخردل والسبانخ والكيوي والبرتقال والليمون على نسبة عالية من فيتامين ج ويمكن أن تساعد في محاربة البرد.

3:إذا كنت تريد التخلص من العطس في أقرب وقت ممكن ، يجب زيادة تناول الزنك، فمكملات الزنك غنية بعوامل تعزيز المناعة، ويكون فى " البقوليات والمكسرات والبذور".

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4:يمكن أن يقدم لك الزنجبيل الكثير من المساعدة عندما يتعلق الأمر بمكافحة البرد، إضافته إلى الشاي الخاص بك هو أسهل طريقة وجديرة بالثقة لمعالجة العطس.

5:الهيل الأسود هو عنصر رائع آخر له خصائص ستساعدك على تقليل العطس. يمكن مضغه 2-3 مرات في اليوم عندما تعاني من نزلة برد، و يمكن أن تساعد رائحته القوية ومحتواه النفطي على تطبيع التدفق المخاطي وإزالة المواد المهيجة.