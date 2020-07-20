شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب ألم الكعب عديدة منها السمنة أو ارتداء حذاء غير مناسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكعب عبارة عن وسادة مبطنة من الأنسجة الدهنية حول عظم الكعب وعلى الرغم من ضغط وزن الجسم وحركته يعمل الكعب على حماية هياكل القدم، بما في ذلك العقب والعضلات والأربطة وألم الكعب شكوى شائعة جدًا في القدم، في هذا التقرير نتعرف على أسباب الم الكعب، بحسب موقع " betterhealth".





اسباب الم الكعب

اسباب الم الكعب عديدة وبعض الأشخاص يكونون في خطر متزايد من آلام الكعب كما، بما في ذلك:

-الرجال والنساء في منتصف العمر

-الناس الأكثر نشاطاً.

-الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة

-الناس الذين يقفون على أقدامهم لفترات طويلة من الزمن

-الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات و 13 سنة (وخاصة الأولاد).

-النساء أثناء الحمل.



الم الكعب

اسباب الم الكعب الأكثر شيوعاً تشمل:

-طريقة المشي غير الطبيعية، مثل تحريك القدمين للداخل

- البدانة

- ارتداء أحذية غير مناسبة

-الوقوف أو الجري أو القفز على الأسطح الصلبة

-إصابة الكعب مثل كسور الإجهاد

Advertisements

-التهاب الجراب (التهاب الجراب - الجراب عبارة عن أكياس صغيرة تحتوي على سوائل لتليين الأجزاء المتحركة، مثل المفاصل والعضلات)

-ورم عصبي (تضخم العصب)

-اضطرابات معينة ، بما في ذلك مرض السكري والتهاب المفاصل.



اسباب الم الكعب

الم الكعب ومضاعفاته

يمكن أن تشمل مضاعفات آلام الكعب ما يلي:

-التهاب اللفافة الأخمصية

اللفافة الأخمصية عبارة عن شريط من النسيج الضام يمتد على طول النعل من الكعب إلى كرة القدم أحد أدواره الرئيسية هو الحفاظ على العظام والمفاصل في مكانها.

يمكن أن يتسبب هذا الرباط في كدمات أو تمدد مفرط في حدوث التهاب وألم في الكعب.

السبب الشائع هو القدم المسطحة، لأن الرباط يضطر إلى التمدد عندما تنتشر القدم ويتسطح القوس قد يكون الألم أسوأ في الصباح أو بعد الراحة.

أسلوب المشي

يمكن أن يؤدي أسلوب المشي غير الطبيعي ، مثل تحريك القدمين إلى الداخل ، إلى زيادة الضغط على اللفافة الأخمصية. قد يتطور الالتهاب المزمن ، ومع مرور الوقت ، يؤدي إلى نمو عظمي أو حفز. لا يمكن رؤية النتوء إلا على الأشعة السينية ، ولكن غالبًا ما يتم تمييز وجوده بواسطة رقعة طرية عند الكعب على باطن القدم.

مرض سيفير

مرض سيفير هو السبب الأكثر شيوعًا لألم الكعب لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و 16 عامًا. وينتج مرض سيفير عن الإجهاد الواقع على لوحة نمو عظم الكعب.

تسبب كمية مفرطة من الجري أو القفز التهابًا في لوحة النمو ، مما يؤدي إلى الألم. عادة ما يتم وصف الراحة والثلج وتمدد عضلات الساق ورفع الكعب.