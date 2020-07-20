شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق طبيعية لعلاج ارتجاع المرئ منها شرب العرقسوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحدث ارتجاع المرئ عندما يتدفق حمض المعدة لأعلى إلى المريء، وهو الأنبوب الذي يربط فمك بمعدتك، مما يسبب ألمًا في صدرك وحلقك، وهو من الأمراض الشائعة في العالم، لكن يمكن أن تساعد تغييرات نمط الحياة والعلاجات المنزلية في تخفيف الأعراض بدون أدوية في هذا التقرير نتعرف على علاج ارتجاع المرئ بطرق طبيعية في المنزل، بحسب موقع "إنسايدر" الأمريكي.

ما هو ارتجاع المرئ؟

ارتجاع المرئ يحدث عادة ، عندما تأكل أو تشرب، ينتقل الطعام إلى أسفل المريء إلى عضلة تعرف باسم العضلة العاصرة المريئية، والتي تفتح للسماح بدخول الطعام إلى معدتك.

يحدث الارتجاع الحمضي عندما تصبح هذه العضلة العاصرة ضعيفة أو تسترخي في الوقت الخطأ، مما يسمح لحمض المعدة بالانتقال مرة أخرى إلى المريء يمكن أن يسبب هذا أعراضًا مثل:

-ألم أو حرقان في صدرك

-ألم أو انزعاج في حلقك

- السائل الحمضي في فمك أو حلقك

علاج ارتجاع المرئ بطرق طبيعية

علاج ارتجاع المرئ بطرق طبيعية في المنزل يشمل:

- رفع الجزء العلوي من الجسم أثناء النوم

غالبًا ما يزداد ارتجاع الحمض في الليل، لأنه عندما تستلقي، يكون من الأسهل على حمض المعدة أن يتدفق إلى المريء يمكنك تحسين أعراض الليل عن طريق تغيير زاوية جسمك أثناء النوم.

على وجه التحديد ، من المفيد رفع رأسك وكتفيك فوق معدتك وإبقاء المريء يميل للأسفل على سبيل المثال ، يمكنك رفع رأس سريرك أو دعم نفسك على وسادة مائلةهذا يتيح للجاذبية أن تساعد في إزالة أي شيء يدخل إلى المريء ليلاً.



العرقسوس

جرب شرب العرقسوس مع الجذور

العرقسوس هو عشب يستخدم منذ فترة طويلة للمساعدة في تهدئة أمراض المعدة ويساعد في معالجة الارتجاع الحمضي لأنه يساعد على تقليل الالتهاب في المريء. يمكن أن يكون الالتهاب، وهو رد فعل ناتج عن الجهاز المناعي، مفيدًا عندما تحتاج إلى شفاء الجرح أو محاربة العدوى، ولكنه قد يؤدي أيضًا إلى تفاقم المشاكل الصحية مثل ارتجاع الحمض لدى بعض الأشخاص وذلك لأن جهازك المناعي يطلق خلايا التهابية تسمى سيتوكينات يمكن أن تتلف بطانة المريء.

العلاجات العشبية الأخرى التي قد تساعد أيضًا في الارتجاع الحمضي هي كما يلي:

-زنجبيل

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-البابونج

تناول وجبات صغيرة

يؤدي تناول وجبات كبيرة إلى زيادة الضغط على العضلة العاصرة التي تفصل المريء عن معدتك هذا يسمح للحمض بالتدفق لأعلى إلى المريء يمكن أن يساعد استبدال الوجبات الكبيرة بتناول وجبات أصغر حجمًا بشكل متكرر في تخفيف الأعراض.

على سبيل المثال ، بدلاً من تناول ثلاث وجبات كبيرة ، حاول توزيع هذه الأجزاء في خمس وجبات أصغر.

الحد من تناول القهوة

إذا كنت تشرب القهوة، فإن التوقف عن شرب أكوابك اليومية أو تقليلها يمكن أن يساعد في تقليل ارتجاع الأحماض وذلك لأنه عندما تشرب القهوة ، يتم تحفيز معدتك على إنتاج المزيد من حمض المعدة، والذي يمكن أن يصبح احتياطيًا ويتدفق إلى المريء.

يتسبب الكافيين الموجود في القهوة أيضًا في استرخاء العضلة العاصرة المريئية، مما يسمح لمحتويات المعدة بالسفر لأعلى.

تجنب الأطعمة المحفزة

قد تزيد بعض الأطعمة من ارتجاع الأحماض تريد تجنب الأطعمة التي تبطئ عملية الهضم وتجلس في معدتك لفترة أطول - لأنه كلما طالت فترة بقائها، زادت احتمالية زيادة ضغط المعدة وإجبار المصرة المريئية على الفتح بعض الأطعمة التي من المحتمل أن تؤدي إلى ارتجاع الحمض هي:

-الجبنة

- الطعام المقلي

-الوجبات الخفيفة المصنعة مثل رقائق البطاطس

-اللحوم الدهنية

-الشيكولاتة

-مسحوق الشطة

- البيتزا