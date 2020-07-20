شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن المتلازمة الكلوية.. الأعراض والأسباب وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كتبت إيناس البنا

الكلية هي العضو الحيوي الذي يتعامل مع تنظيف الجسم الداخلي، وهي مسؤولة عن التخلص من السموم والنفايات من الجسم، ولدى كل شخص كليتان لهذه المهمة ، لكن الكلية السليمة كافية للحفاظ على عمل الجسم.

ومع ذلك ، مع ارتفاع المشكلات الصحية الحرجة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والسمنة وما إلى ذلك ، هناك أيضًا ارتفاع في حالات مرضى الكلى، و يزيد الإصابة بمرض خطير من الضغط على الجسم الذي يؤثر على الكليتين وتصبح عرضة لمشاكل الكلى مثل المتلازمة الكلوية.



ما هي متلازمة الكلوية؟ ما هي متلازمة الكلوية؟ تعتبر عادات الأكل السيئة ، وأسلوب الحياة المستقر ، والخمول البدني هي بعض اتجاهات نمط الحياة الحديثة التي تساهم بشكل كبير في مختلف الأمراض الصحية، فالوجبات الغذائية عالية البروتين (بدون أي تمرين - حسب التوصيات) تؤدي إلى مستويات عالية من البروتين (الألبومين) في الجسم، بالإضافة إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول أو مستويات منخفضة للغاية من البروتين يؤدي إلى ضعف وظائف الجسم، عندما تستمر هذه الأعراض بشكل جماعي ، فإنها تؤثر على الأداء الفعال للكلى ، والذي يشار إليه باسم متلازمة الكلوية.



من هم المعرضون لخطر الإصابة بالمتلازمة الكلوية؟وفقًا لتقرير موقع " Onlymyhealth " ، فإن الأشخاص من جميع الفئات العمرية معرضون للحالة بشكل متساوى، لكن بعض الدراسات كشفت أن الرجال معرضون للإصابة بالمتلازمة الكلوية مرتين أكثر من النساء، وهناك مرض مصاحب رئيسي آخر يؤدي إلى هذه الحالة هو مرض السكري لدى البالغين الذي لا يقيد وظائف الكلى فقط ولكنه يؤدي تدريجيًا إلى فشلها أيضًا. من هم المعرضون لخطر الإصابة بالمتلازمة الكلوية؟وفقًا لتقرير موقع " Onlymyhealth " ، فإن الأشخاص من جميع الفئات العمرية معرضون للحالة بشكل متساوى، لكن بعض الدراسات كشفت أن الرجال معرضون للإصابة بالمتلازمة الكلوية مرتين أكثر من النساء، وهناك مرض مصاحب رئيسي آخر يؤدي إلى هذه الحالة هو مرض السكري لدى البالغين الذي لا يقيد وظائف الكلى فقط ولكنه يؤدي تدريجيًا إلى فشلها أيضًا.

أيضا ، الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 إلى 6 هم أكثر عرضة لهذه المتلازمة، لاحظ التبول اللاإرادي لطفلك إذا كان كثيرًا، فقد يكون علامة .

ويشتمل السبب الأساسي على ندوب في فلاتر الكلى تقيد عملها السليم، وتسمى هذه الحالة من تطور الندبات باسم تصلب الكبيبات البؤري القطاعي (FSGS) الذي يمكن أن يكون خلقيًا أو وراثيًا أو بسبب بعض العدوى.

بينما في معظم الحالات ، يكون السبب الثانوي هو المسؤول عن هذه الحالة ، مثل مرض السكري.



أعراض المتلازمة الكلوية؟"يمكن للمرء تحديد هذه الحالة إذا كان هناك تورم في الساقين أو اليدين أو كلا الطرفين وأحيانًا في الوجه، كما يشعر المرضى الذين يعانون من هذه الحالة بالنعاس والتعب على مدار اليوم وقد يلاحظون زيادة مفاجئة في الوزن مع فقدان الشهية. أعراض المتلازمة الكلوية؟"يمكن للمرء تحديد هذه الحالة إذا كان هناك تورم في الساقين أو اليدين أو كلا الطرفين وأحيانًا في الوجه، كما يشعر المرضى الذين يعانون من هذه الحالة بالنعاس والتعب على مدار اليوم وقد يلاحظون زيادة مفاجئة في الوزن مع فقدان الشهية.

العلامات والأعراض الأخرى لهذه المتلازمة هي:

Advertisements

قلة الشهية أو عدم الشعور بالجوع

التعب الشديد

البول الرغوي

إذا تركت دون علاج لفترة طويلة ، يمكن أن تسبب المتلازمة الكلوية مشاكل صحية مختلفة مثل:

مرض قلبي

ارتفاع ضغط الدم

فقر دم

الفشل الكلوي أو أمراض الكلى في نهاية المرحلة

تراكم السوائل

ما هي خيارات العلاج لمتلازمة الكلوية؟ للأسف ، لا يوجد علاج للمتلازمة الكلوية ولكن قد نرى بعض التطورات في المستقبل القريب، على الرغم من أن هذا لا يمكن علاجه ، يمكن التحكم في الأعراض وتقليلها باستخدام الأدوية، وهذه تساعد في منع المزيد من الضرر للكلى.

ويمكن للأدوية للقضاء على السوائل الزائدة في الجسم أن تمنع التورم والسيطرة على ضغط الدم.