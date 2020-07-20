فوائد تناول الحلبة على صحة الجسم وحمايته من الأمراض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحلبة من أفضل الطرق الطبيعية الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تمد الجسم بالنشاط والطاقة وتعزز الصحة وتحمى الجسم من خطر الاصابة بالامراض ، كما انها تقوى المناعة وتطرد الفيروسات من الجسم، وحسب ما ذكره موقع prepscholar فأن فوائد تناول الحلبة هى فوائد تناول الحلبة فوائد تناول الحلبة 1:تحتوى الحلبة على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز العصبى وحمايته من الأمراض والمشاكل التى يتعرض لها. 2:تناول الحلبة على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية وحمايته من تصلب الشرايين والجلطات، لذلك ينصح بتناولها دائما. 3:تحتوى الحلبة على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى وطرد الجراثيم والفيروسات من الجسم. 4:تحتوى الحلبة على نسبة عالية من الكالسيوم وبعض الفيتامينات الأخرى التى تعزز صحة العضلات والمفاصل وتحد من خطر الاصابة بالفيروسات والعدوى. Advertisements 5:تناول الحلبة يساعد على ضبط مستوى ضغط الدم والوقاية من ارتفاعه الشديد، كما يعزز صحة الجسم والاوعية الدموية. 6:تحتوى الحلبة على العديد من العناصر والفيتامينات التى تعمل على تقوية الاسنان واللثة والوقاية من التسوس والالتهابات. 7:تعتبر الحلبة من المسكنات الطبيعية التى تعمل على تخفيف الالم والحد من الالتهاب . 8:تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى والوقاية من الالتهابات واضطرابات الجهاز الهضمى. 9:تساعد الحلبة على تخفيف ألم الدورة الشهرية، وينصح السيدات بتناولها دائما لتعزيز الخصوبة ايضا. 10:تحتوى الحلبة على نسبة عالية من الفيتامينات والخصائص التى تساعد فى علاج فقر الدم وتمد الجسم بالنشاط والطاقة.

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