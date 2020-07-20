شكرا لقرائتكم خبر عن جفاف كعب القدم قد يكون بسبب قلة الترطيب أو مرض السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعاني الكثيرون والنساء بشكل خاص من مشكلة جفاف كعب القدمين، والذى قد يظهر ويؤثر على المظهر عند ارتداء "الصندل" في الصيف، في هذا التقرير قدم أطباء الجلدية نصائح حول كيفية التخلص من جفاف كعب القدم والأشياء التي تسبب هذا الجفاف، بحسب موقع "كلايفند كلينيك" الأمريكي.

لماذا يجف كعب القدمين؟

وقال طبيب الأمراض الجلدية بكلايفند كلينيك ويات جيه. أندراسيك أن "الجلد الجاف مشكلة شائعة ويمكن أن يحدث بسبب مجموعة متنوعة من الأشياء وغالبًا ما يكون مزيجًا من عدة عوامل مختلفة."

ووفقًا للدكتور أندراسيك ، فإن هذه العوامل تشمل:

-العمر - مع تقدمنا ​​في العمر، يتغير جلدنا ويساهم تراكم أضرار أشعة الشمس وانخفاض إنتاج الزيت وتقليل تجديد الخلايا في جفاف البشرة.

- جفاف المناخ - "إن التعرض لبيئات قاسية ، مثل المناخ الجاف والاحتكاك المتكرر من الاحتكاك، يمكن أن يؤدي إلى جفاف الجلد."

-الافتقار إلى الترطيب - "لا يقوم الناس دائمًا بترطيب كعوبهم- حتى لو قاموا بترطيب باقي الجسم."

وقال الدكتور أندراسيك أيضًا أن الجلد الجاف يمكن أن يكون في بعض الأحيان علامة على حالة كامنة أكثر خطورة.

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وأضاف: "يمكن أن تكون البشرة الجافة والقشارية علامة على التهاب الجلد التأتبي، أو الأكزيما، عدوى فطرية أو نقص غذائي ، من بين أمور أخرى".

وتابع قائلاً: "في بعض الحالات ، يمكن أن يعني الجلد الجاف والمتشقق على الكعب مرض السكري إذا كنت تتعامل مع مرض كامن، فمن الأفضل طلب العلاج من مقدم الرعاية الصحية بدلاً من محاولة التخلص من الجلد الجاف بنفسك."

ما هي أفضل طريقة للعناية بالكعب الجاف باستمرار؟

إذا كان وضعك ناتجًا عن نقص رعاية الكعب بدلاً من حالة طبية كامنة، فهناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها

-رطب قدميك مرتين يوميًا على الأقل باستخدام المستحضر أو ​​الكريم أو المرهم المرطب و من الأفضل الترطيب مباشرة بعد الاستحمام ابحث عن مكونات مثل السيراميد وهي جزيئات تساعد على حبس الماء في الجلد واستعادة حاجزها الطبيعي.

-تجنب نقع قدميك لأنه يمكن أن يضعف حاجز الجلد ويسمح بفقدان الرطوبة الزائد.

-تجنب غسل قدميك بالماء الساخن والتزم بالماء الفاتر بدلًا من ذلك.

-عند غسل قدميك ، استخدمي صابونًا لطيفًا بدون عطر.

-في الليل ، ارتدي جوارب قطنية 100٪ للاحتفاظ بالرطوبة في قدميك ارتداء الجوارب يحمي قدميك حيث تضيف الجوارب طبقة إضافية بين بشرتك والبيئة ويمكن أن تحد من تلف الطبقة الخارجية من الجلد وعندما يتعلق الأمر بالجوارب ، فإن 100٪ قطن هو أفضل مادة لتجنب التهيج.