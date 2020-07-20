شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مسبار الأمل الإماراتي في أول رحلة عربية إلى المريخ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
انطلق مسبار الأمل الإماراتي إلى كوكب المريخ، الاثنين، في أول رحلة تاريخية عربية إسلامية من نوعها، على متن الصاروخ «إتش 2 إيه» من مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان.
ويتوج مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل» أول مشروع عربي وإسلامي لدراسة الكوكب الأحمر جهدا علميا شارك فيه 200 مهندس ومهندسة من أبناء وبنات الإمارات على مدى الأعوام الستة السابقة وذلك ضمن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ.
وحقق خلالها المشروع ومنذ إطلاقه في العام 2014 العديد من الإنجازات العلمية من بينها إنجاز 200 تصميم تكنولوجي علمي جديد، وتصنيع 66 قطعة من مكونات المسبار في الإمارات.
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