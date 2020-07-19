شكرا لقرائتكم خبر عن علامات فيروس كورونا المعتدلة قد تتطور بسرعة إلى شكل حاد.. احذر هذه العلامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تشير دراسة جديدة إلى أن حوالي 5 % من الأشخاص المصابين بـ COVID-19 المعتدل من الممكن أن يتطور المرض لديهم إلى شكل حاد أو حرج ، بما في ذلك تطور الالتهاب الرئوي الحاد، ويؤثر COVID-19 على الأشخاص بشكل مختلف، وقد يعاني الأشخاص المصابون بفيروس COVID-19 من أعراض خفيفة أو متوسطة أو شديدة أو حرجة، ولكن هناك أيضًا حالات لا يظهر فيها الأشخاص المصابون أي أعراض على الإطلاق (مرضى عديمي الأعراض).

ووفقًا للبيانات الحالية ، فإن معظم (81 ٪) من حالات COVID-19 المصحوبة بأعراض خفيفة يمكن حلها في المنزل، و قد يعاني المرضى المصابون بمرض خفيف من أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا بما في ذلك السعال الجاف والحمى التي قد لا تصل إلى 37.8 درجة مئوية أو فقدان حاسة الشم أو التعب وآلام العضلات أو الصداع، كما قد يحدث التهاب في الحلق أو سيلان الأنف في بعض الحالات.



أعراض كورونا الخفيفة

وعادة ما يكون لدى الأشخاص الأصحاء تحت سن 60 أعراضًا خفيفة، ومع ذلك ، يمكن أن يتدهور الشخص الذي يعاني من أعراض خفيفة بسرعة ويصبح مريضًا بشكل خطير ، مما يتطلب دخول المستشفى.

وفقًا لدراسة جديدة حسب مجلة " لانسيت" ، يتقدم حوالي 5 % من الأشخاص المصابين بـ COVID-19 إلى شكل حاد أو حرج ، بما في ذلك تطور الالتهاب الرئوي الحاد الذي يؤدي إلى متلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) التى يمكن أن يسبب أعراضًا مثل ضيق التنفس والتنفس السريع وتغير لون الجلد.



تقدم COVID-19 على مرحلتينبناءً على الملاحظات السريرية ، يصف الباحثون تطور COVID-19 على مرحلتين ، بدءًا من شكل خفيف إلى معتدل ، يتبعه تفاقم تنفسي بين اليوم 9 إلى 12 يومًا بعد ظهور الأعراض الأولى. تقدم COVID-19 على مرحلتينبناءً على الملاحظات السريرية ، يصف الباحثون تطور COVID-19 على مرحلتين ، بدءًا من شكل خفيف إلى معتدل ، يتبعه تفاقم تنفسي بين اليوم 9 إلى 12 يومًا بعد ظهور الأعراض الأولى.

تشير الأدلة الناشئة أيضًا إلى أن هذا التفاقم ناتج عن زيادة كبيرة في السيتوكينات - مجموعة كبيرة من البروتينات أو الببتيدات أو البروتينات السكرية التي تفرزها خلايا معينة من الجهاز المناعي.

ومع ذلك ، وجد الفريق من جامعات أوروبية مختلفة أن إنتاج ونشاط الإنترفيرون (IFN) من النوع الأول ينخفض ​​بشدة في أشد أشكال COVID-19.

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ووجدوا أيضًا أن المستويات المنخفضة من النوع الأول من IFN في البلازما تسبق التدهور السريري والانتقال إلى العناية المركزة.

واستناداً إلى النتائج التي توصلوا إليها ، اقترح الباحثون أن مستويات تداول النوع الأول من IFN تساعد في تحديد كل مرحلة من مراحل المرض ، مع أدنى مستويات يمكن رؤيتها في أشد المرضى.





متى تطلب المساعدة الطبيةيمكن علاج غالبية الأشخاص المصابين بعدوى خفيفة في المنزل. ولكن إذا كنت تنتمي إلى مجموعة ضعيفة ، فمن المستحسن أن تتحدث مع طبيب (عبر الهاتف) حول الأعراض التي تعانيها حيث قد تتفاقم العدوى الخفيفة في بعض الأحيان بسرعة.

ضع في اعتبارك أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا أو الذين يعانون من حالات صحية مثل أمراض الرئة أو القلب أو مرض السكري أو الحالات التي تؤثر على جهاز المناعة لديهم هم أكثر عرضة للإصابة بعدوى COVID-19 الشديدة.

إذا كانت أعراضك تزداد سوءًا ، فاطلب النصيحة، احذر أيضًا من علامات التحذير الطارئة لـ COVID-19 مثل صعوبة التنفس ، أو الألم المستمر أو الضغط في الصدر ، أو الارتباك الجديد ، أو عدم القدرة على الاستيقاظ أو البقاء مستيقظًا ، أو تحول لون الوجه أو الشفاة إلى اللون الأزرق.

إذا لاحظت أيًا من هذه العلامات ، فاطلب الرعاية الطبية الطارئة على الفور. ولكن اتصل مسبقًا قبل زيارة طبيبك حتى يتمكن المكتب من اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الموظفين والمرضى الآخرين.