شكرا لقرائتكم خبر عن سلالة حميدة من بكتيريا إى كولاى تحمى القناة الهضمية من سلالات قاتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة حديثة أن إحدى سلالات بكتيريا الإشريكية القولونية أو E coli "الحميدة" قد تحمي القناة الهضمية من سلالة أخرى قد تسبب عدوى مميتة، وأوضح الباحثون أن أن سلالة من البكتريا القولونية غير الضارة تسمى Nissle 1917 تعد الأمعاء الدقيقة للدفاع عن نفسها ضد السلالة الأخرى القاتلة، بحسب ما ذكر موقع medicalnewstoday.





ومعظم سلالات الإشريكية القولونية حميدة، ولكن بعضها يمكن أن يسبب مرضًا شديدًا، بما في ذلك تقلصات المعدة والقيء والإسهال يمكن أن تنتشر البكتيريا عن طريق الطعام والمياه الملوثة، أو عن طريق الاتصال بحيوان أو شخص مصاب.

وبعض من أخطر سلالات البكتريا القولونية تنتج سمًا يسمى "شيجا" في الولايات المتحدة ، تشير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إلى أن هذه السلالات مسؤولة عن 265،000 إصابة سنويًا.

ولاحظ الباحثون أن سلالة تسمى E. coli O157 تسببت في حوالي 36 ٪ من هذه العدوى يمكن أن تصيب E. coli O157 الأشخاص من جميع الأعمار ، ولكن يمكن أن تكون العدوى شديدة بشكل خاص، وحتى مميتة ، في الأطفال الأصغر سنًا.

Advertisements

المضادات الحيوية ليست مناسبة لعلاج هذه الالتهابات لأنها يمكن أن تثير البكتيريا لإنتاج المزيد من الشيجا ، والتي يمكن أن تؤدي إلى حالة كلى مميتة تسمى متلازمة انحلال الدم اليوريمية.

تقول أليسون فايس ، أستاذة بكلية الطب بجامعة سينسيناتي بولاية أوهايو: "في الوقت الحاضر، لا يوجد علاج لعدوى الإشريكية القولونية..يمكننا أن نعطي الناس سوائل ، لكن العدوى يمكن أن تكون قاتلة حقًا ، وسيكون من اللطيف حقًا لنا أن نعرف كيف نعالجهم."

وبعد أكثر من قرن، كانت سلالة E. coli التي سميت باسم Nissle هي العنصر النشط في البروبيوتيك الذي يستخدمه الأطباء في أوروبا وكندا وأستراليا لعلاج الإسهال المعوي والإمساك المزمن ومرض التهاب الأمعاء.