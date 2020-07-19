وصفة من 3 مكونات فقط لحرق دهون البطن والأرداف

تبحثين دائمًا عن الجسم الرشيق الخالي من الترهلات، لكنك تخشين اتباع نظام غذائي ورياضي صارم، وليس لديكِ الطاقة على الالتزام بذلك، هنا تقدم لكِ «الجميلة» مجموعة من الوصفات التي تساعدك على إنقاص الوزن:

وصفة قشر الرمان والعسل

المكونات

ملعقة كبيرة من قشر الرمان المطحون

ملعقة كبيرة من العسل

طريقة الإعداد والتنفيذ

اخلطي المكونات جيداً ثم اشربي الخليط كل يوم صباحاً وكرري الوصفة مرة يومياً.

وصفة القرفة والكاكاو

المكونات

ملعقة كبيرة من القرفة

ملعقة صغيرة من الكاكاو

ملعقة صغيرة من العسل الأبيض

طريقة الإعداد والتنفيذ

اخلطي المكونات جيداً ثم تناولي الخليط قبل وجبة الإفطار وكرري الوصفة مرة يومياً.

وصفة عصير الليمون

المكونات

4ملاعق كبيرة من عصير ليمون

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ملعقة كبيرة من العسل

كوب من الماء الدافئ

طريقة الإعداد والتنفيذ

اخلطي المكونات جيداً ثم اشربي الخليط وكرري الوصفة مرة يومياً. Advertisements

وصفة خل التفاح

المكونات

ملعقة كبيرة من خل التفاح

كوب من الماء الدافئ

طريقة الإعداد والتنفيذ

اخلطي المكونات جيداً ثم اشربي الخليط قبل وجبات الطعام وكرري الوصفة 3 مرات يومياً. اقرئي أيضا فوائد الكاكاو للبشرة للتخلص من الرؤوس السوداء استخدمي هذه الوصفات السحرية عناية شاملة لترطيب وتفتيح الركب والأكواع شاهدي أيضا

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