شكرا لقرائتكم خبر عن الأطفال فوق 10 سنوات ينشرون كورونا مثل البالغين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من كوريا الجنوبية أن الأطفال الأكبر سناً ينشرون عدوى فيروس كورونا مثل البالغين، وأكد الباحثون أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 حتى 19 سنة يمكن أن ينشروا الفيروس على الأقل كما يفعل الكبار، في حين أن نقل العدوى بالنسبة للأطفال الصغار يكون بشكل أقل بكثير من البالغين.

وبحسب موقع جريدة "نيويورك تايمز" فقد حذر العديد من الخبراء من أن النتائج تشير إلى أنه مع إعادة فتح المدارس، سترى المجتمعات مجموعات من العدوى تشمل الأطفال من جميع الأعمار.

وقال الدكتور مايكل أوسترهولم، أخصائى الأمراض المعدية في جامعة مينيسوتا الأمريكية: "أخشى أن يكون هناك شعور بأن الأطفال لن يصابوا بالعدوى أو لا يصابون بنفس الطريقة التي يصاب بها البالغون"، مضيفا: "يجب أن نعرف سيكون هناك انتقال للعدوى.. ما علينا فعله هو قبول ذلك الآن وإدراجه في خططنا".

وقد أشارت العديد من الدراسات من أوروبا وآسيا إلى أن الأطفال الصغار أقل عرضة للإصابة بالعدوى ونشر الفيروس. وقال الدكتور آشيش جها، مدير معهد هارفارد للصحة العالمية، إن معظم هذه الدراسات كانت صغيرة ومعيبة. وأضاف "جها" أن الدراسة الجديدة تم إجراؤها بعناية شديدة، وهي منهجية وتنظر إلى عدد كبير جدًا من السكان.

وحدد الباحثون الكوريون الجنوبيون 5706 شخصًا كانوا أول من أبلغوا عن أعراض COVID-19 في منازلهم بين 20 يناير و27 مارس، عندما تم إغلاق المدارس، ثم تتبعوا 59073 جهة اتصال لهذه الحالات.

واختبر الباحثون جميع جهات الاتصال المنزلية لكل مريض، بغض النظر عن الأعراض، لكنهم اختبروا فقط اتصالات الأعراض خارج المنزل. وأن أول شخص في الأسرة يعاني من الأعراض ليس بالضرورة أول شخص مصاب، واعترف الباحثون بهذا الأمر كما أن الأطفال أقل عرضة لظهور الأعراض من البالغين، لذلك ربما تكون الدراسة قد قللت من عدد الأطفال الذين بدأوا سلسلة انتقال العدوى داخل أسرهم.

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وكان الأطفال تحت سن 10 سنوات تقريبًا من المرجح أن ينقلوا الفيروس إلى الآخرين بما يتفق مع دراسات أخرى. قد يكون ذلك لأن الأطفال عادة ما يخرجون هواء أقل -وبالتالي هواء أقل محملاَ بالفيروسات- أو لأنهم يخرجون زفيرًا من هذا الهواء بالقرب من الأرض مما يقلل من احتمالية استنشاقه للبالغين.

وحذر مؤلفو الدراسة من أن عدد الإصابات الجديدة في الأطفال قد يرتفع مع إعادة فتح المدارس. كما اقترحت دراسات أخرى أن العدد الكبير من الاتصالات لأطفال المدارس، الذين يتفاعلون مع عشرات آخرين لجزء كبير من اليوم، قد يلغي خطرهم الأصغر في إصابة الآخرين.

وقالت كايتلين ريفرز، عالمة الأوبئة في كلية جونز هوبكنز بلومبرج للصحة العام، إن الباحثين تتبعوا اتصالات الأطفال الذين شعروا بالمرض فقط، لذلك لا يزال من غير الواضح مدى كفاءة انتشار الأطفال الذين لا تظهر عليهم أعراض الفيروس.

وقالت كايتلين ريفرز: "أعتقد أن الحالة التي يكون فيها الأطفال الذين يعانون من الأعراض معدية". "إن الأسئلة حول دور الأطفال تدور حول ما إذا كان الأطفال الذين ليس لديهم أعراض معديون. الدراسة مقلقة أكثر للأطفال في المدارس الإعدادية والثانوية".

ووجدت الدراسة أن هذه المجموعة كانت أكثر عرضة للإصابة بالعدوى من البالغين لكن بعض الخبراء قالوا إن الاكتشاف قد يكون صدفة أو قد ينجم عن سلوكيات الأطفال.

وغالبًا ما يكون هؤلاء الأطفال الأكبر سنًا مثل البالغين، ومع ذلك قد يكون لديهم بعض العادات غير الصحية التي يتمتع بها الأطفال الصغار.

وقال الخبراء إن المدارس ستحتاج إلى الاستعداد لظهور العدوى بصرف النظر عن تنفيذ التباعد الجسدى، ونظافة اليدين والأقنعة، يجب على المدارس أيضًا أن تقرر متى وكيف تختبر الطلاب والموظفين، بما في ذلك، على سبيل المثال، سائقى الحافلات، ومتى يطلبون من الأشخاص الحجر الصحي، ومتى يقررون الإغلاق وإعادة الفتح المدارس.