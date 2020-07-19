شكرا لقرائتكم خبر عن الكركم له خصائص مضادة للفيروسات فهل يكافح فيروس كورونا؟.. دراسة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

توصل بحث حديث إلى أن الكركمين ، وهو المركب الطبيعي الموجود في الكركم ، يمكن أن يساعد في القضاء على بعض الفيروسات، وأظهرت دراسة نشرت في مجلة علم الفيروسات العامة " General Virology" ، أن الكركمين يمكن أن يمنع فيروس التهاب المعدة والأمعاء (TGEV) - وهو فيروس تاجي ألفا مجموعة يصيب الخنازير - من إصابة الخلايا، وفي الجرعات العالية ، تم العثور على المركب أيضا لقتل جزيئات الفيروس.



الكركم ومضادات الفيروسات

وتتسبب العدوى بـ TGEV في مرض يسمى التهاب المعدة والأمعاء القابل للانتقال في الخنازير ، والذي يتميز بالإسهال والجفاف الشديد والموت، وفيروس TGEV شديد العدوى ومميت دائمًا في الخنازير التي يقل عمرها عن أسبوعين ، ولا توجد حاليًا علاجات معتمدة لفيروسات ألفا كورون ، وعلى الرغم من وجود لقاح ضد TGEV ، إلا أنه غير فعال في منع انتشار الفيروس.

ولتحديد الخصائص المضادة للفيروسات المحتملة للكركمين ، قام فريق البحث بمعالجة الخلايا التجريبية بتركيزات مختلفة من المركب ، قبل محاولة إصابة الخلايا بفيروس TGEV، ووجدوا أن تركيزات أعلى من الكركمين قللت من عدد جزيئات الفيروس في مزرعة الخلايا.

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ويقترح البحث أن الكركمين يؤثر على فيروس TGEV بعدد من الطرق: عن طريق قتل الفيروس مباشرة قبل أن يتمكن من إصابة الخلية ، أو عن طريق الاندماج مع الغلاف الفيروسي "لتعطيل" الفيروس ، أو بتغيير عملية التمثيل الغذائي للخلايا لمنع الفيروس دخول.

وقد ثبت أن الكركمين يمنع تكاثر بعض أنواع الفيروسات ، بما في ذلك فيروس حمى الضنك ، والتهاب الكبد B ، وفيروس زيكا، وقد وجد أن المركب يحتوي أيضًا على عدد من التأثيرات البيولوجية المهمة ، بما في ذلك الأنشطة المضادة للورم والمضادة للالتهابات والمضادة للبكتيريا، وتم اختيار الكركمين لهذا البحث بسبب الآثار الجانبية المنخفضة وفقًا لمؤلف الدراسة.

ويأمل الباحثون الآن في مواصلة أبحاثهم في الجسم الحي ، باستخدام نموذج حيواني لتقييم ما إذا كانت الخصائص المثبطة للكركمين يمكن رؤيتها في نظام أكثر تعقيدًا. وقال الدكتور شيه المولف الرئيسى للدراسة :"ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتقييم التأثير المثبط في الجسم الحي واستكشاف الآليات المحتملة للكركمين ضد فيروس TGEV ، والتي ستضع أساسًا للفهم الشامل للآليات المضادة للفيروسات وتطبيق الكركمين".