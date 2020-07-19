شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء ينصحون المصابين بأمراض الرئة بارتداء أقنعة الوجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يقلق الأشخاص المصابون بمرض رئوي مزمن من القدرة على التنفس بحرية باستخدام أقنعة الوجه، ولكن وفقا لعدد من الجمعيات الطبية الرئدة توصى الجمعيات بضرورة ارتداء الأغطية على الوجه إن أمكن، ووفقا للكلية الأمريكية لأطباء الصدر، وجمعية الرئة الأمريكية، فإنه يجب على الأفراد ذوي الرئتين العاديين وحتى العديد من الأفراد المصابين بمرض رئوي مزمن أن يكونوا قادرين على ارتداء غطاء للوجه دون التأثير على مستويات الأكسجين أو ثاني أكسيد الكربون.



أمراض الرئة والأقنعة

وأقرت المجموعات وفقا لتقرير الموقع الأمريكى (HealthDay)، بأن بعض الأشخاص المصابين بأمراض الرئة قد لا يكونوا قادرين على تحمل التنفس باستخدام القناع وسيسعون للحصول على إعفاء من القناع من طبيبهم.

وأشارت المجموعات إلى أنه "مع ذلك ، يجب موازنة مخاوف الفرد مع الاحتياجات المجتمعية للتخفيف من انتشار الفيروس" ففي بعض الحالات ، قد تكون طمأنينة الطبيب بشأن سلامة أغطية الوجه هى كل ما هو مطلوب".

وتوصي المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بأقنعة الوجه للحد من انتشار الفيروس التاجي ، وأصدرت العديد من الولايات والمدن وتجار التجزئة الوطنيين تفويضات قناع في الأسابيع الأخيرة مع ارتفاع حالات فيروس التاجي في جميع أنحاء البلاد.

Advertisements

ولاحظت المجموعات الطبية أن أقنعة N95 الضيقة محجوزة لأخصائيي الرعاية الصحية في البيئات عالية الخطورة ، ولضمان وجود ما يكفي للعاملين في الخطوط الأمامية ، يجب ألا يستخدمها الجمهور.

وأشار البيان إلى أن استخدام أقنعة N95 من قبل الأشخاص العاديين يجب أن يتم وقفه، باستثناء بعض المرضى الذين يعانون من نقص المناعة والذين يجب أن يناقشوا المشكلة مع أطبائهم.

وقالت المجموعات إنه مع ذلك ، يجب على الجميع، وخاصة أولئك الذين يعانون من أمراض رئوية حادة، أن يتذكروا أن أفضل طريقة لتجنب العدوى هي الحفاظ على التباعد الجسدي الصارم، إلى جانب غسل اليدين بشكل متكرر.