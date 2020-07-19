شكرا لقرائتكم خبر عن فصيلة دمى ممكن تحمينى من كورونا؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحلم كل شخص على هذا الكوكب أن يكون لديه صك حماية من الأوبئة التي تغزو العالم، ومع انتشار وباء فيروس كورونا مع بدايات هذا العام ظهرت العديد من الدراسات التي تؤكد أن بعض الفئات في خطر من التقاط العدوى الإصابة بمضاعفات خطيرة وفئات أخرى تعد في حماية ومأمن، ولكن فيروس كورونا مازال يحير العلماء ويثبت لهم أن لا أحد في مأمن أو حاصل على صك الحماية من الإصابة به وحتى التعرض لمضاعفات وآثار خطيرة. فهل تمنح فصيلة الدم حماية أبدية لصاحبها من كورونا ومضاعفاته الخطيرة؟، لمعرفة التفاصيل تابع الفيديو التالى.. Advertisements

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