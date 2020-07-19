تجارب بالهند على كبار السن لتقيم فاعلية لقاح السل فى الحماية من كورونا

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ووفقا لتقرير موقع "healthsite" ستقوم الدراسة بتقييم ما إذا كان لقاح Bacille Calmette Guerin (BCG) المستخدم ضد مرض السل (TB) يمكن أن يساعد في الوقاية من الإصابة والوفيات بسبب فيروس كورونا بين كبار السن.
تجربة على لقاح السل
ويخطط مجلس الأبحاث الطبية ICMR لإجراء الدراسة في 6 ولايات - تاميل نادو ، ماهاراشترا ، جوجارات ، ماديا براديش ، راجستان ، ودلهي، وسيقود الدراسة المعهد الوطني لبحوث السل (NIRT) ومقره تشيناي.
التجارب السريرية باستخدام لقاح BCG في جميع أنحاء العالم
لأكثر من 50 عامًا ، يتم إعطاء لقاح BCG للأطفال حديثي الولادة كجزء من برنامج التحصين الوطني في البلاد، والآن يريد علماء ICMR معرفة ما إذا كانت اللقطات يمكن أن تعمل أيضًا ضد فيروس COVID-19، حيث أن العديد من التجارب السريرية التي تستخدم لقاح BCG جارية بالفعل على المسنين في جميع أنحاء العالم.
ستوثق الدراسة ما إذا كان لقاح السل يمكن أن يمنع حدوث عدوى CoV-2 وتطورها وموتها المرتبط بـ COVID-19 بين الأفراد المسنين.
وقالت الدكتورة سوباش بابو ، المديرة العلمية للمعهد الوطني للأبحاث في مرض السل لـ ANI ، إن الدراسة تستخدم نفس لقاح BCG الذي يتم إعطاؤه للأطفال حديثي الولادة كجزء من برنامج التحصين الوطني لأكثر من 50 عامًا في هذا البلد.
"استناداً إلى قدرة BCG على الحد من حالات التهابات الجهاز التنفسي لدى الأطفال والبالغين ، لممارسة آثار مضادة للفيروسات في النماذج التجريبية ؛ وللحد من الإصابة بالفيروس في نموذج تجريبي بشري للعدوى الفيروسية ، فإن الفرضية هي أن لقاح BCG سيحمي جزئياً من الوفيات بين كبار السن المعرضين للخطر.
وستشمل الدراسة ما يقرب من 1500 متطوع سليم فوق سن 60 سنة، سيتم إعطاؤهم جرعة واحدة من لقاح BCG 0.1 مل داخل الجلد ومتابعتهم عن كثب لمدة ستة أشهر.
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