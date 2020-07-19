شكرا لقرائتكم خبر عن تجارب بالهند على كبار السن لتقيم فاعلية لقاح السل فى الحماية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتل الهند الآن المرتبة الثالثة من حيث العدد الأكبر من حالات الإصابة بالفيروس التاجي في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل، ولكن ليست بعيدة كثيرا في سباق اللقاحات العالمي COVID-19، فقد بدأت تجربة بشرية على Covaxin ، أول مرشح لقاح في الهند ضد عدوى فيروسات تاجية جديدة ، الأسبوع الماضي، وفي الوقت نفسه ، قرر مجلس الهند للأبحاث الطبية (ICMR) إجراء دراسة لتقييم فعالية تطعيم السل "BCG" في الأفراد المسنين بين 60 إلى 95 سنة من العمر الذين يعيشون في النقاط الساخنة من إصابات فيروس كورونا COVID-19 في الهند.

ووفقا لتقرير موقع "healthsite" ستقوم الدراسة بتقييم ما إذا كان لقاح Bacille Calmette Guerin (BCG) المستخدم ضد مرض السل (TB) يمكن أن يساعد في الوقاية من الإصابة والوفيات بسبب فيروس كورونا بين كبار السن.



تجربة على لقاح السل

ويخطط مجلس الأبحاث الطبية ICMR لإجراء الدراسة في 6 ولايات - تاميل نادو ، ماهاراشترا ، جوجارات ، ماديا براديش ، راجستان ، ودلهي، وسيقود الدراسة المعهد الوطني لبحوث السل (NIRT) ومقره تشيناي.

التجارب السريرية باستخدام لقاح BCG في جميع أنحاء العالم

لأكثر من 50 عامًا ، يتم إعطاء لقاح BCG للأطفال حديثي الولادة كجزء من برنامج التحصين الوطني في البلاد، والآن يريد علماء ICMR معرفة ما إذا كانت اللقطات يمكن أن تعمل أيضًا ضد فيروس COVID-19، حيث أن العديد من التجارب السريرية التي تستخدم لقاح BCG جارية بالفعل على المسنين في جميع أنحاء العالم.

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ستوثق الدراسة ما إذا كان لقاح السل يمكن أن يمنع حدوث عدوى CoV-2 وتطورها وموتها المرتبط بـ COVID-19 بين الأفراد المسنين.

وقالت الدكتورة سوباش بابو ، المديرة العلمية للمعهد الوطني للأبحاث في مرض السل لـ ANI ، إن الدراسة تستخدم نفس لقاح BCG الذي يتم إعطاؤه للأطفال حديثي الولادة كجزء من برنامج التحصين الوطني لأكثر من 50 عامًا في هذا البلد.

"استناداً إلى قدرة BCG على الحد من حالات التهابات الجهاز التنفسي لدى الأطفال والبالغين ، لممارسة آثار مضادة للفيروسات في النماذج التجريبية ؛ وللحد من الإصابة بالفيروس في نموذج تجريبي بشري للعدوى الفيروسية ، فإن الفرضية هي أن لقاح BCG سيحمي جزئياً من الوفيات بين كبار السن المعرضين للخطر.

وستشمل الدراسة ما يقرب من 1500 متطوع سليم فوق سن 60 سنة، سيتم إعطاؤهم جرعة واحدة من لقاح BCG 0.1 مل داخل الجلد ومتابعتهم عن كثب لمدة ستة أشهر.