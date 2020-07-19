شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. متى تعرف أنك تحتاج إلى منظار للقولون؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منظار القولون هو الاختبار الأكثر دقة لسرطان القولون والمستقيم، وقد أثبت العلم أنه يكشف المرض مبكرًا وينقذ الأرواح. ولكن متى تحتاج إلى إجراء اختبار منظار القولون ومتى لا تحتاجه..هذا ما نتعرف عليه في السطور التالية وعادةً لا يلزم إجراء منظار القولون أكثر من مرة كل خمس أو عشر سنوات، بحسب موقع " choosingwiselycanada".

نمو ورم حميد في القولون أو المستقيم شائع عند البالغين وعادة ما يكون غير ضار لكن بعض الأورام الحميدة - المعروفة باسم الأورام الغدية - قد تتحول في النهاية إلى سرطان.

يمكن للأطباء اكتشاف الاورام الحميدة وإزالتها أثناء منظار القولون، والذي يستخدم أنبوبًا مضاءً لفحص القولون والمستقيم.

وإذا لم يعثر الاختبار على الأورام الغدية أو السرطان ولم يكن لديك عوامل خطر للإصابة بالمرض، فإن فرصتك في الإصابة به منخفضة خلال العشر سنوات القادمة وذلك لأن الاختبار يفتقد عددًا قليلاً جدًا من الأورام الغدية ، وسرطان القولون والمستقيم ينمو ببطء حتى إذا تمت إزالة واحدة أو اثنتين من الأورام الغدية الصغيرة منخفضة الخطورة، فمن غير المحتمل أن تصاب بالسرطان لمدة خمس سنوات على الأقل، كما أن تكرار الاختبار مبكرًا لا يوفر فائدة.

ويحتاج معظم الأشخاص إلى الاختبار مرة واحدة فقط كل 10 سنوات وقد يحتاج إليه عدد قليل فقط ممن يعانون من الزوائد اللحمية الأكبر حجمًا والأكثر خطورة.

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ومنظار القولون هو إجراء آمن ولكن في بعض الأحيان يمكن أن يسبب نزيفًا حادًا، والتهاب أو عدوى الحقائب في القولون المعروفة باسم التهاب الرتج، وآلام البطن الحادة، ومشاكل في الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب أو الأوعية الدموية.

يمكن أن تؤدي بعض المضاعفات إلى عمليات نقل الدم، أو الجراحة ، أو دخول المستشفى ، أو نادرًا ما تؤدي إلى الوفاة كما يجب عليك تقييد نظامك الغذائي وتناول الملينات مسبقًا.

متى يجب إجراء منظار القولون؟

يجب أن يبدأ فحص سرطان القولون في سن الـ 50 لمعظم الناس وإذا لم يعثر تنظير القولون على أورام غدية أو سرطان ولم يكن لديك عوامل خطر، فيجب إجراء الاختبار التالي خلال عشر سنوات.

إذا تمت إزالة واحدة أو اثنتين من الأورام الغدية الصغيرة منخفضة الخطورة ، فيجب تكرار الاختبار في غضون خمس إلى عشر سنوات.

اسأل مقدم الرعاية الصحية الخاص بك متى ومتى يتم إجراء تنظير القولون إذا كان لديك مرض التهاب الأمعاء ؛ تاريخ من الأورام الغدية المتعددة أو الكبيرة أو عالية الخطورة ؛ أو أحد الوالدين أو الأشقاء أو الطفل المصاب بسرطان القولون والمستقيم أو الأورام الغدية.

وعادةً ما لا تكون الفحوصات الروتينية ضرورية بعد سن 75 عامًا.