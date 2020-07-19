شكرا لقرائتكم خبر عن CDC: معظم مصابى كوفيد 19 يعانون الحمى والسعال وضيق التنفس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد دراسة صغيرة أجراها مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي (CDC)، أن جميع مرضى فيروس كورونا لديهم ثلاثة أعراض شائعة هى الحمى أو السعال أو ضيق التنفس ووفقا لنتائج الدراسة، فإن ما يقرب من 96 ٪ من المرضى الذين شملهم الاستطلاع تقريبًا إنهم عانوا من أحد الأعراض الثلاثة - الحمى أو السعال أو ضيق التنفس ومن بين هؤلاء ، قال 45 ٪ منهم أنهم عانوا من جميع الأعراض الثلاثة معًا أثناء مرضهم.

وبحسب موقع "تايمز أوف إنديا" تأتي نتائج الأعراض الأكثر شيوعًا بعد بيان صادر عن مدير مركز السيطرة على الأمراض والذي قال فيه إن ارتداء الأقنعة يمكن أن يكون طريقة بسيطة وفعالة للتحكم في انتشار كوفيد 19 وإدارة نقل الأعراض في كل من الحالات ذات الأعراض وغير المصحوبة بأعراض.

وقامت مركز السيطرة على الأمراض بالتحليل لـ 164 شخصًا، تبين أنها كانت إيجابية لـ COVID بين الفترة الزمنية من 14 يناير و 4 أبريل.

ومنذ أوائل فبراير طُلب من المرضى الإبلاغ عن مجموعة متنوعة من الأعراض وطلبوا أيضًا الإبلاغ عن أي أعراض إضافية لم يتم التعرف عليها على نطاق واسع.

أعراض كورونا الأكثر شيوعاً

السعال

السعال أكثر الأعراض شيوعًا لفيروس كورونا، وفي حين أن معظم الأعراض الخفيفة لـ COVID-19 تبدأ مثل نزلة برد أو إنفلونزا، فإن أحد الأعراض التي يمكن أن تسبب القلق هو وجود سعال جاف (سعال غير منتج لا يتضمن البلغم، وأكثر حدة ويجعل صوتك خشنًا) وسجل 80٪ ممن شملهم الاستطلاع وجود سعال دائم كأعراض رئيسية لهم.

الحمى

الحمى كانت ثاني أكثر الأعراض شيوعًا في مرضى فيروس كورونا، وتحدث على الأرجح ، نتيجة للالتهاب ويمكن أن تظهر بعد 2-14 يومًا من التعرض للفيروس وفي حين أن الحمى غالبًا ما تكون ناتجة عن العدوى، إذا سجلت درجة حرارة تزيد عن 37.7 لأكثر من 3 أيام ولديك أعراض مصاحبة أخرى، فقد تكون مدعاة للقلق.

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ضيق التنفس

كان ضيق التنفس أو الشعور بعدم الراحة هو ثالث أكثر الأعراض شيوعًا التي سجلها المشاركون ومع ذلك، وفقا للنتائج، كان من المرجح رؤية الأعراض في المرضى الذين اضطروا إلى الخضوع للمستشفى للعدوى.

وبما أن فيروس كورونا يهاجم الجهاز التنفسي العلوي ، فإنه يستهدف الخلايا المناعية في الجهاز الأنفي وغالبًا ما يسد المسالك الهوائية، مما يؤدي إلى صعوبة في التنفس.

يمكن أن يؤدي الانخفاض في مستويات الأكسجين أيضًا إلى زيادة الأمور سوءًا، وبالتالي ، فهذه إحدى الأعراض التي لا يجب تجاهلها أبدًا.

نتائج أخرى للدراسة

وبصرف النظر عن ذلك، ردد استطلاع مركز السيطرة على الأمراض نتائج العديد من التقارير الأخرى حول كيف يمكن أن يؤدي الفيروس إلى مجموعة متنوعة من الأعراض ولا يجب استبعادها على أنها الأنفلونزا الشائعة من آلام العضلات، قشعريرة، صداع، مشاكل في الجهاز الهضمي مثل تقلصات البطن والغثيان.

وأفاد بعض الذين لم يتم علاجهم أو إدخالهم إلى المستشفى أنهم يشعرون بفقدان حاسة الشم أو التذوق كأعراض ذات صلة.

ومن المثير للاهتمام ، أن دراسة حديثة أخرى أجرتها كلية كوليدج لندن في المملكة المتحدة لاحظت أن الطفح الجلدي أو العدوى من أي نوع يمكن أن يكون أيضًا عرضًا بارزًا للعدوى بعد تحليل 3.36000 شخص في جميع أنحاء المملكة المتحدة لمجموعة من الأعراض.