طريقة سهلة لتحضير "سلطة الدجاج والأفوكادو" تعرفي عليها

حضري أطيب السلطات الطيب والمفيدة معنا وتعلمي بخطوات سهلة ودقيقة طريقة العمل وبالصحة والعافية، واليوم سنخبرك بطريقة تحضير سلطة الدجاج بالأفوكادو، حتى تستمتع بالمذاق الشهي والرائع.

سلطة الدجاج بالذرة والمايونيز

المقادير

- للتتبيلة :

- خل البلسمك : ربع كوب

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- السكر الأسمر : 2 ملعقة صغيرة

- الثوم : ملعقة صغيرة (مفرومًا فرمًا ناعمًا)

- ريحان ناشف : ملعقة صغيرة

ملح : ملعقة صغيرة

- أفخاذ الدجاج : 4 قطع (فيليه، مخليّة من العظم والجلد)

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- خس : 5 اكواب (مغسول ومجفف ومفروم)

- الأفوكادو : 1 حبة (مُقشّر ومنزوع النواة، ومُقطّع إلى شرائح)

- الطماطم الكرزية : كوب (مقطعة)

- أوراق الريحان : ربع كوب (طازجة، مفرومةً فرمًا ناعمًا)

- جبن موزاريلا : نصف كوب (اختياري)

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

الطريقة:

- للتتبيلة: تُخلط مكوّنات التتبيلة معًا.

- للدجاج: يُضاف فيليه الدجاج إلى طبق عميق؛ يصبّ نحو 4 ملاعق كبيرة من التتبيلة، مع دعك الدجاج لغرض تتبيله. يُحفظ الكمّ الباقي من التتبيلة في البرّاد.

- يُضاف الزيت إلى مقلاة، على حرارة متوسّطة، قيُقلى الدجاج، حتّى يتحوّل لونه إلى الذهبي، ويُصبح ناضجًا بصورة تامّة. ثمّ، يُصفّى الدجاج، ويوضع جانبًا لعشر دقائق. يُقطّع الدجاج إلى شرائح.

- للسلطة: يوضع الخسّ في طبق التقديم، فتوزّع شرائح الأفوكادو والبندورة والجبن (في حال استخدامه) والدجاج على السطح. تُنثر أوراق الريحان. تُتبّل السلطة بالكمّ الباقي من التتبيلة. ينثر الملح والفلفل

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