تعرفي على طريقة عمل ومقادير "كيك الموز" بالقرفة

يُضاف السكّر والزبدة إلى وعاء كبير مع الخفق

كيك الموز السهل .. جربي معنا طرق عمل الكيكات السهلة والطيبة، وقدمي على سفرتك أطيب الحلويات الغربية المميزة بطعم الموز الشهي، جربيه اليوم، واستمتعي بمذاق غاية في الجمال، يأخذك على إلى عالم خاص.

كيك الموز بالقرفة

المقادير

- سكر : كوب (خشن)

- الزبدة : 8 ملاعق كبيرة (في درجة حرارة الغرفة / بالإضافة إلى المزيد لدهن القالب)

- البيض : 2 حبة (كبير الحجم)

- الموز : 3 حبات (ناضج)

- حليب : ملعقة كبيرة (سائل)

- القرفة : ملعقة صغيرة (ناعمة)

- دقيق : 2 كوب (متعدّد الاستخدام)

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- بيكنج صودا : ملعقة صغيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

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الطريقة:

- يُسخّن الفرن على حرارة 160 درجة مئويّة.

- يُمسح قالب الخبز بالزبدة، ثمّ ينثر الدقيق عليه.

- يُضاف السكّر والزبدة إلى وعاء كبير، مع الخفق حتّى يتشكّل خليط ذهبيّ منفوش القوام. ثمّ، يضاف البيض، الحبّة تلو الأخرى، مع الخفق بعد كلّ إضافة.

- تُهرس ثمرات الموز، بوساطة الشوكة في وعاء صغير، فيخلط الهريس، مع الحليب، والقرفة.

- يُخلط الدقيق مع الملح و"بيكربونات الصودا" والـ"بايكنغ باودر"، في وعاء منفصل.

- يُضاف هريس الموز إلى خليط السكّر والزبدة، مع الخفق المتواصل، حتّى تتجانس المكوّنات. ثمّ، يُنقل الخليط إلى وعاء الدقيق، مع الخفق المتواصل.

- يُفرّغ الخليط بعد ذلك في القالب، الذي يخبز في الفرن الساخن بين 60 دقيقة، و70 منها. لاختبار النضج، يوخز الـ"كيك" بعود من الخشب، فإذا خرج نظيفًا، هذا يشير إلى نضج الـ"كيك". وفي حال النضج، يخرج الـ"كيك" من الفرن، ويوضع جانبًا لربع الساعة، ثمّ يخرج من القالب ويوضع على صينيّة، ويترك حتّى يبرد، قبل التقطيع. وللتقديم، تتعدّد الخيارات، وتشمل: الـ"آيس كريم" أو العسل.

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