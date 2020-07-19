طريقة سهلة لتحضير "باستا بصلصة الريحان" تعرفي عليها

نقدم لك اليوم، أطيب وألذ وصفات الباستا السهلة والمميزة على سفرة غداء اليوم، تعلمي طريقة العمل السهلة وتمتعي مع العائلة بالطعم الرائع، واليوم سنخبرك بطريقة تحضير باستا بصلصة الريحان.

باستا بالليمون و الكزبرة

المقادير

1- لصلصة الريحان / بستو :

2- أوراق الريحان : 2 كوب (طازجة)

3- جبن البارميزان : نصف كوب (مبشور)

4- صنوبر : نصف كوب (أو جوز / محمص)

5- ملح : حسب الرغبة

6- الثوم : 4 فصوص (مقشر)

7- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

- معكرونة : 250 غراماً

- ملح : رشّة

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- البندورة الكرزية : 2 حبة

- الثوم : فص (مقشر/ بدون هرس)

- ريحان : قبضة (أوراق الريحان الطازجة، للتزيين)

الطريقة:

- تُضاف المعكرونة إلى قدر محتوية على الماء المغلي والملح، فتُسلق بحسب الوقت المدوّن على العبوة، مع ضرورة البعد عن المبالغة في السلق.

- لصلصة الريحان: تُضاف كلّ مكوّنات الصلصة إلى وعاء الخلّاط الكهربائي، فتُضرب على سرعة متوسّطة، حتى الحصول على صلصة ناعمة القوام بصورة نصفيّة.

- يُضاف الزيت والريحان والثوم إلى قدر، على حرارة متوسّطة، فتقلّب المكوّنات. وبعد انقضاء خمس دقائق، ينزع الثوم من المقلاة، فتُضاف صلصة الريحان، وتطهى لدقيقة. ثمّ، تضاف المعكرونة المسلوقة، مع التقليب حتّى تتشرّب الصلصة.

- طريقة التقديم: يُزيّن الطبق بأوراق الريحان الطازجة، ويُقدّم

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