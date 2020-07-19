تعرفي علي روتين كيت ميدلتون للحفاظ على نضارة بشرتها

اعتادت دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون، على الظهور بوجه مشرق وبشرة مليئة بالنضارة والحيوية، وهو ما يعكس اتباعها لروتين جمال قوى، يجذب إليها عدسات المصورين، خاصة مع تعرضها الدائم للكاميرات خلال ساعات يومها، الأمر الذي يتطلب أن تكون مستعدة باستمرار، لكي تعكس مظهر الملكة المستقبلية لبريطانيا.



ورغم أن لديها فريق محترف يقوم بذلك، إلا أنها تحب في بعض الأحيان أن تفعل ذلك بنفسها، حيث تظهر بشرتها خالية من العيوب، ووفقا لتقرير منشور على موقع the list فهناك العديد من الخطوات التى تتبعها كيت ميدلتون للحفاظ على روتين بشرتها.

تحافظ على طبيعتها

البساطة هي مفتاح كيت ميدلتون لذا تلجأ دائمًا إلى المكياج البسيط، وتقول فنانة المكياج سامانثا ميرسر لصحيفة ديلي ميل، إن كيت تحتاج فقط إلى شيء سريع وسهل يمكنها القيام به بنفسها في ظل بشرتها المثالية، فهي لا تحتاج حقًا إلى إضافة الكثير من منتجات التجميل، فقط تسليط الضوء في الأماكن المناسبة ولمسة من أحمر الخدود الوردي.

لا تتخلى عن من منتجات التجميل

كيت ميدلتون سيدة مشغولة دائما وتقضي ساعات طويلة أمام الكاميرات وهو ما يتطلب استخدام منتجات تجميل أساسية لا يمكن التخلى عنها، وفقًا لمارسيا مودي، مؤلفة كتاب "كيت: سيرة ذاتية"، والتي قالت إن الدوقة لديها دائمًا مرآة مدمجة، والتي ربما تستخدمها للتأكد من نظافة أسنانها وأن كل خصلة من الشعر في مكانها. وبحسب ما ورد فهي تحمل أيضًا منديلًا للشفاه، وآخر من أجل جبهة خالية من اللمعان وربما هو السبب وراء عدم ظهور العرق لديها أبدًا في الصور.

كريم الأساس

أفادت Good Housekeeping أن كيت ميدلتون تفضل استخدام كريم أساس يضفي بريقًا على بشرتها، وهو على الأرجح أحد الأسباب التي تجعل بشرتها تبدو مشرقة جدًا. وفي الماضي، كانت كيت من المعجبين بمؤسسة Bobbi Brown's Long-Wear Even Finish Foundation، وفقًا لها، حتى أنها استخدم هذا المنتج في يوم زفافها الملكي في عام 2011.

وقالت المذيعة التلفزيونية Niki McEwan لصحيفة Daily Mail إن اختيار Kate لكريم الأساس من dewier، على عكس اللون غير اللامع، يمنحها مظهرًا أكثر شبابًا ونضارة على الجلد، مشيرة إلى أن: "أي كريم أساس يحتوي على جزيئات عاكسة للضوء يمكن أن يجلب لمعان البشرة."

لا تستغنى عن أحمر الخدود

تبدو بشرة كيت ميدلتون دائمًا وردية جدًا، ومن الجدير بالذكر أن لديها عظام الوجنة البارزة بشكل طبيعي، لذلك من المحتمل أن تجعل أي أحمر خدود يبدو جيدًا عليها. ولكن، وفقًا لصحيفة Daily Mail، اختارت أحمر الخدود الكريمى، وقالت شركة التجميل The Dollz، سامانثا ميرسر، إن مكياج كيت يبدو أفضل من أحد، وأحد أسباب ذلك هو استخدام أحمر الخدود الكريمي، الذي يترك لمعانًا رائعًا على البشرة.

الحصول على الوهج

في بعض الأحيان لا يكون المكياج وحده كافيًا للظهور بإطلالة مبهرة، فكل روتين تجميل يحتاج إلى خطة قوية للعناية بالبشرة، وكيت ميدلتون لديها ذلك، وظهر ذلك حتى في الصور التي أنجبت فيها مؤخرًا، والتي تخرج فيها من مستشفى سانت ماري بلندن لأول مرة ولادة طفلها الجديد.

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الحقيقة أن كيت تستعين بمساعدة منتجات العناية بالبشرة مثل زيت ثمر الورد العضوي من Trilogy، والذي ورد أنها كانت تستخدمه أثناء حملها، وفقًا لـ InStyle. ويعتبر الزيت المعتمد من قبل الملوك مفضلًا أيضًا بين المشاهير مثل Cara Delevingne وVictoria Beckham.

يحتوي منتج الوجه والجسم على فيتامين ج والأحماض الدهنية ويساعد على تقليل التجاعيد وحتى علامات التمدد، كما أنه غني بمضادات الأكسدة.

سم النحل

هناك الكثير من منتجات التجميل الفريدة من نوعها، ومن المعروف أن كيت ميدلتون تستخدم واحدة مصنوعة من سم النحل المضاد وهو قناع طبيعي بديل للبوتوكس.

لا تعتمد على البوتوكس

في عام 2019، زعم جراح التجميل البريطاني الدكتور منير سومجي من عيادة الدكتور ميديسبا في لندن أن كيت ميدلتون تستخدم البوتوكس، بعد نشره صورة على انستجرام لها زاعما أنها قبل وبعد العملية، إلا أنه حذفها لاحقًا، بعد نفى متحدث باسم القصر استخدام كيت للبوتوكس.

تحافظ على لون شفاهها محايدًا

إذا اتبعت مظهر كيت ميدلتون، فأنت تعرفين جيدًا أنها تفضل ألوان الشفاه الهادئة أو الوردية الناعمة.

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