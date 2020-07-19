5 أسباب تدفعك لاستخدام زيت البشرة للحفاظ على أظافرك

أوضحت خبيرة التجميل الشهيرة، إيلي جيرستين، وفقًا لتقرير منشور في موقع "thelist" أنه عندما يتعلق الأمر بصحة البشرة خاصة الأظافر فإننا في حاجة إلى عناية خاصة، فالأظافر من الأمور التى قد تضيف للنساء الكثير من الجاذبية والجمال.

فيما قال فنان الأظافر الشهير توم باتشيك لمجلة أوبرا، إن الاستخدام المنتظم لعلاج البشرة ضروري لصحة الأظافر، لمنع الجفاف، كما أنه يساعد في بناء أظافر مرنة وقوية، مما يقلل فرص تشققها وتقشيرها، مؤكدا على أهمية البدء في استخدام زيت البشرة على الفور، لعلاج مثل هذه التشققات.

وأوضح الخبير الشهير أن معظم زيوت البشرة تحتوي على زيت ذيل الحصان وهو مكون نباتى وليس حيوانى كما يعتقد البعض، مؤكدا أنه يعمل على شفاء البشرة الخشنة والمساعدة في نمو الأظافر لأنه مرطب ولكنه غني أيضًا بالسيليكا والفولات، مما يعزز إنتاج الكولاجين لتكثيف وتقوية الأظافر.

ويضيف خبير الأظافر أن زيوت البشرة تحتوى أيضًا على معادن مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات لمنع تطور الفطريات التي يمكن أن تعوق نمو الأظافر.

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وكشف باتشيك لأوبرا قائلًا: "الجوجوبا والأركان والورد هي بعض من أفضل الزيوت لجلد البشرة، لقدرتها على اختراق الجلد والأظافر بشكل أعمق، مما يزيد من فعالية المكونات المفيدة الأخرى، مثل الأفوكادو وزيت بذور العنب، وفيتامين E المضاد للأكسدة."

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