رئيس الوزراء المصري: نرفض التدخلات الإقليمية من الدول غير العربية في اليمن ونثمن دور السعودية المزيد

الخليج 365الأحد 2020/7/19 07:01 م بتوقيت أبوظبي
أعربت مصر، اليوم الأحد، عن رفضها للتدخلات الإقليمية من الدول "غير العربية" في اليمن، كما ثمنت دور السعودية في الأزمة.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، "نقدم كل الدعم والمساندة للشعب اليمني ونرفض التدخلات الإقليمية من الدول غير العربية في اليمن".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك لمدبولي ونظيره اليمني الدكتور معين عبدالملك، بالقاهرة، عقب جلسة مباحثات موسعة اليوم الأحد.
وشدد رئيس الوزراء المصري على أن التدخلات الخارجية تزيد من تعقيد الأزمة اليمنية وتزعزع الاستقرار، قبل أن يثمن جهود السعودية لدعم استقرار اليمن ووحدته وسلامة أراضيه.
وأضاف أن بلاده تؤكد دعمها الكامل للحكومة الشرعية باليمن لوحدة وسلامة أراضيه، لافتا أن استقرار اليمن من استقرار مصر.
من جانبه، قال رئيس الوزراء اليمني إن ثمة ترابط بين الأمن القومي المصري واليمني ، مشيرا إلى أنهما ناقشا "طبيعة المخاطر التي تهدد الأمن القومي للدولتين".
وأضاف "نضع أملا كبيرا على اتفاق الرياض في تحقيق استقرار سياسي يتيح مرحلة تعافي للدولة اليمنية"، التي تمر بحرب منذ 4 سنوات بسبب التدخل الإيراني.
وتقف إيران وأدواتها بالمرصاد لكل خطوات السلام باليمن، وكلما تقدمت الأمم المتحدة خطوة إلى الأمام، يلجأ نظام طهران للتصعيد العسكري، ويعيد عملة السلام إلى المربع الأول.
وكثفت طهران من عمليات تهريب الأسلحة المتطورة للمليشيا الحوثية خلال العام الجاري، وعلى الرغم من ضبط التحالف لشحنتي أسلحة مؤخرا، إلا أن شحنات أخرى وصلت عبر سواحل الحديدة، وفقا لمصادر عسكرية يمنية.
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