لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس يفوز بسباق جائزة المجر الكبرى المزيد

فاز البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس بسباق جائزة المجر الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات السيارات "فورمولا 1"

وجاء ماكس فرستابن ثانيا رغم تعرضه لحادث وهو في طريقه للوقوف عند شبكة الانطلاق وقام فريقه رد بول بعمل مذهل لإصلاح المشكلة قبل بداية السباق.

وعادل هاميلتون الرقم القياسي من حيث عدد مرات الفوز في سباق واحد، والمسجل باسم الأسطورة الألمانية مايكل شوماخر

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وحقق هاميلتون الفوز بسباق جائزة المجر للمرة الثامنة على التوالي، معادلا إنجاز مايكل شوماخر الذي فاز بنفس العدد من السباقات ولكن ضمن منافسات جائزة فرنسا الكبرى

يذكر أن الفنلندي فالتيري بوتاس سائق مرسيدس هو من توج بأولى سباقات "فورمولا 1" للعام الحالي، وهنا الحديث عن سباق جائزة النمسا، بينما فاز هاميلتون بسباق بجائزة ستايريان الكبرى، ومؤخرا بسباق المجر، لينتزع الصدارة في بطولة العالم.

الجدير بالذكر أن التجارب الحرة والتأهيلية لسباق جائزة المجر الكبرى، شهدت الإعلان عن أول إصابتين بفيروس كورونا المستجد، دون الكشف عن هواياتهم، علما أن بطولة "فورمولا 1" لهذا العام تأخر انطلاقها لشهر يوليو/ تموز بسبب تفشي هذا الوباء.