شكري: مصر ستظل تراقب الأوضاع في ليبيا وستتخذ إجراءات حاسمة لحماية أمنها القومي المزيد

قال سامح شكري وزير الخارجية المصري، الأحد، إن بلاده ستظل تراقب الأوضاع في ليبيا وستتخذ إجراءات حاسمة لحماية أمنها القومي، مؤكدا وجود تحركات خارجية للتوسع في المنطقة العربية.



وشدد شكري، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، على ضرورة إيجاد توافق ليبي ليبي يؤدي لإنهاء الأزمة، رافضا التوسع العسكري على حساب الأمن العربي.

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وأشار شكري إلى أن التدخلات الخارجية في ليبيا، وجلب المتطرفين الأجانب يشكلان تهديدا جسيما للأمن القومي المصري والعربي، متهما أطرافا خارجية بزعزعة استقرار المنطقة.

من جانبه، قال وزير خارجية الأردن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره سامح شكري، إنهم قلقون من تطورات الأزمة الليبية، مؤكدا دعم بلاده لمصر في أي حل يخص تلك الأزمة.

وفيما يخص مفاوضات سد النهضة، أكد الصفدي دعم بلاده لمصر في جهود حفظ أمنها المائي، معربا عن أمله في أن تفضي المفاوضات المستمرة حول قضية سد النهضة إلى اتفاق، مضيفا: "أمن مصر المائي هو جزء من الأمن الاستراتيجي العربي الذي نتمسك به جميعا".

وفي وقت سابق اليوم الأحد، استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وزير الخارجية المصري في مستهل زيارته إلى العاصمة الأردنية.